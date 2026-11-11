Jorge Osvaldo Pozo fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión efectiva por el homicidio de Daniel Exequiel Poblete, ocurrido el 30 de noviembre de 2024 en el barrio Islas Malvinas de Neuquén. La sentencia fue dictada por un tribunal que homologó el acuerdo de responsabilidad presentado por la fiscalía y la defensa.

Pozo reconoció haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Poblete. La resolución judicial también lo condenó por el delito de portación ilegal de arma de guerra, en carácter de autor.

La pena fue establecida por unanimidad por los jueces Luciano Hermosilla y Raúl Aufranc y la jueza Patricia Lupica Cristo. El acuerdo contempló una condena de 11 años y 6 meses, la misma cantidad solicitada por las partes.

Cómo ocurrió el homicidio de Daniel Poblete

El crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2024, en el barrio Islas Malvinas de Neuquén. Ese día, Poblete estaba junto a dos amigos cuando se produjo un altercado con Pozo y otra persona que no fue identificada.

El enfrentamiento comenzó con un intercambio de piedras. En ese contexto, Pozo sacó un arma de fuego y los tres jóvenes intentaron escapar corriendo.

El acusado efectuó varios disparos contra ellos. Daniel Poblete recibió tres impactos de bala que provocaron su muerte casi de inmediato.

Pozo estuvo prófugo durante más de un año

Después del homicidio, Jorge Osvaldo Pozo permaneció prófugo durante más de un año. Fue capturado a comienzos de 2026.

Además de la investigación por el asesinato de Poblete, el acusado ya tenía una formulación de cargos por portación ilegal de arma de guerra apta para el disparo.

La condena reúne ambos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor, y portación ilegal de arma de guerra, en carácter de autor.

Las pruebas que permitieron acreditar su responsabilidad

Para homologar el acuerdo, el tribunal tuvo en cuenta distintos elementos incorporados a la investigación.

Entre las principales pruebas se encuentran:

El reconocimiento de responsabilidad realizado por Pozo.

Los testimonios de personas que presenciaron el hecho.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de una despensa, que registraron el episodio.

Estos elementos permitieron acreditar la participación del acusado en el homicidio y fundamentaron la homologación del acuerdo presentado por las partes.

Por qué recibió una condena de 11 años y 6 meses

La fiscalía y la defensa coincidieron en que correspondía imponerle a Pozo una pena de 11 años y 6 meses de prisión. El tribunal evaluó circunstancias atenuantes y agravantes para determinar la sanción.

Entre los atenuantes, consideró que el acusado reconoció su responsabilidad, que no tenía antecedentes condenatorios y que contaba con acompañamiento familiar. Estos últimos aspectos fueron valorados como indicadores positivos para el objetivo de resocialización de la pena.

En cuanto a los agravantes, los jueces señalaron la naturaleza del ataque: Pozo efectuó disparos contra personas desarmadas, en un espacio público y a plena luz del día.

También tuvieron en cuenta su comportamiento posterior al hecho, particularmente el tiempo que permaneció en rebeldía durante más de un año.

Qué delitos comprende la condena

Por unanimidad, el tribunal condenó a Jorge Osvaldo Pozo a 11 años y 6 meses de prisión efectiva por dos delitos:

Portación ilegal de arma de guerra, en carácter de autor.

Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

La resolución puso fin a la etapa de determinación de la pena mediante el acuerdo homologado por los jueces.