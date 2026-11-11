Un hombre terminó con prisión preventiva después de intentar robar en la vivienda de la hermana de la diputada nacional Lorena Villaverde, en el barrio Manzanar Milenium de Cipolletti. El delincuente escaló un paredón de más de tres metros, llegó hasta la planta alta y rompió a patadas una ventana para entrar. Pero la propietaria descubrió lo que estaba pasando, gritó y pidió ayuda a los vecinos. El ladrón escapó en una moto, aunque dejó una huella que terminó siendo determinante para identificarlo.

El episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 13:15, en una propiedad de María Fernanda Vilalverde, ubicada sobre la calle Los Manzanos. No fue un intento de robo improvisado desde la vereda: el hombre trepó un muro situado en el sector del garaje, superó los tres metros de altura y consiguió llegar hasta la parte exterior de la planta alta de la vivienda.

Una vez allí, comenzó a patear una ventana hasta romperla y desprenderla de su marco. Su intención era ingresar al domicilio para robar, pero no llegó a concretar el plan. La propietaria advirtió la maniobra y reaccionó a los gritos, pidiendo auxilio a los vecinos. Esa situación obligó al delincuente a escapar rápidamente en una moto.

Sin embargo, la fuga no significó que el caso quedara sin resolver. En la inspección realizada por personal policial apareció un elemento que terminó complicando seriamente al acusado: un rastro dactilar positivo de su palma izquierda sobre el marco de la ventana que había violentado.

El Gabinete de Criminalística realizó el informe preliminar y el cotejo mediante el sistema AFIS permitió vincular esa huella con el hombre investigado. La Fiscalía también incorporó la denuncia formal de la víctima y el acta de inspección ocular del lugar. Con esos elementos, la acusación consiguió sostener la participación del sospechoso en el intento de robo.

Con la investigación a cargo de la fiscal Rocío Guiñazú, el fiscal adjunto Juan Pablo Escalada encabezó este miércoles la audiencia de formulación de cargos. Allí imputó al hombre por tentativa de robo doblemente agravado y violación de domicilio, en calidad de autor. La Fiscalía también puso sobre la mesa sus antecedentes penales computables y sostuvo que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La defensora oficial Silvana Ayenao no objetó la acusación ni la calificación legal planteada por el Ministerio Público Fiscal. Tampoco cuestionó el pedido de prisión preventiva. Finalmente, la jueza de garantías Rita Lucía tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y ordenó que el acusado permanezca detenido durante ese período.