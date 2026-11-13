Una explosión en un caño de gas en Remedios de Escalada dejó heridos graves: evacuaron un geriátrico y una escuela

Una explosión e incendio ocurrió este viernes 13 de noviembre en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada y, de acuerdo a la información aportada ocurrió durante reparaciones de un caño de gas.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, Remedios de Escalada, y hay un amplio operativo en el lugar por parte del sistema de emergencias médicas, Bomberos y Policía.

Producto de la explosión, un comercio quedó destruido en su totalidad, mientras que se indicó que habría varios heridos.

De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

Walter, un vecino de la zona, explicó a TN que en la esquina había una almacén. “Hay muertos, fue una explosión, como un misil. Justo lo vi”, explicó el vecino, entre lágrimas. “Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló a la mierda, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura”, agregó.

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