Madrugada de terror en Centenario: arrancaron una reja, barretearon la puerta y se llevaron una bicicleta

Una familia se despertó al escuchar fuertes golpes y descubrieron que delincuentes intentaron ingresar al departamento en el barrio Sarmiento de Centenario. Habían arrancado una reja de grandes dimensiones y barreteaban la puerta principal.

El episodio ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, en inmediaciones de las calles Guatemala y 25 de Mayo, a pocos metros de la Plaza Chos Malal.

Según informó Centenario Digital, los ladrones arrancaron una reja de grandes dimensiones, lo que provocó que parte de la mampostería se desprendiera. Luego, utilizaron una barreta para forzar la puerta principal del departamento y concretar el ingreso.

Los fuertes golpes contra la pared despertaron a los vecinos, quienes salieron a observar qué estaba sucediendo y se encontraron con los daños en el frente de la propiedad.

Una vez dentro, los delincuentes se llevaron una bicicleta todoterreno marca Firebird, de color negro. Sin embargo, no alcanzaron a completar el robo: habían dejado preparados otros elementos para sustraer, entre ellos varias reposeras, pero escaparon antes de poder llevárselos.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 52, que tomó intervención en el hecho. La investigación continúa para intentar identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.