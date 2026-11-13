Las cámaras de seguridad advirtieron que una camioneta Toyota Hilux habría protagonizado un siniestro vial en la ciudad de Neuquén y permitieron seguir su recorrido hasta encontrarla. Cuando la Policía interceptó el vehículo, el conductor se negó a realizar el test de alcoholemia y los efectivos encontraron un arma de fuego tirada junto al cordón de la calzada.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre, cerca de las 5.20, luego de que el Centro de Monitoreo Urbano detectara la circulación del vehículo tras un presunto choque ocurrido en la zona de Elordi e Yrigoyen.

Con el seguimiento de las cámaras, personal del DEMOSE ubicó la camioneta en la esquina de Salta y Roca, donde fue detenida para identificar al conductor.







Durante la identificación, los efectivos constataron que el hombre no contaba con el seguro obligatorio vigente. Además, observaron que presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol y solicitaron la intervención de personal de Tránsito Policial.

El conductor rechazó realizar el test de alcoholemia, por lo que se labró el acta correspondiente y se secuestró su licencia de conducir.

Encontraron un arma cerca de la camioneta

Mientras se realizaba el procedimiento, los policías encontraron sobre el cordón de la calzada, junto al vehículo, un elemento con características similares a un arma de fuego.

Ante el hallazgo, intervino personal de la Comisaría Primera, que realizó las actuaciones correspondientes y dispuso la demora del hombre por una presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

El conductor fue trasladado a la unidad policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones por el hecho vial y el hallazgo del arma.