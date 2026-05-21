Explosión fatal en un yacimiento petrolero de Mendoza: murieron dos operarios cerca de Rincón de los Sauces

Una nueva tragedia golpeó este miércoles al sector petrolero en el sur de Mendoza. Dos operarios murieron tras una fuerte explosión ocurrida en la base del yacimiento Chachahuén Sur, ubicado en la zona de Pata Mora, en el departamento de Malargüe, cerca del límite con Rincón de los Sauces.

El hecho se registró alrededor de las 19:39 dentro de un predio vinculado a la actividad hidrocarburífera. Según la información preliminar, la detonación se produjo mientras trabajadores realizaban tareas sobre un camión cisterna perteneciente a una empresa del sector.

De acuerdo con datos confirmados por fuentes vinculadas a la investigación, todo habría ocurrido dentro de un taller de la compañía petrolera cuando reparaban el vehículo. En circunstancias que todavía se intentan establecer, la tapa del camión explotó violentamente.

Uno de los trabajadores, identificado como el chofer del vehículo, murió en el acto debido al impacto de la explosión. El segundo operario sufrió heridas gravísimas y fue trasladado de urgencia a una clínica privada de Rincón de los Sauces. Sin embargo, con el correr de las horas, fuentes extraoficiales confirmaron que también falleció.

Tras el alerta, efectivos policiales, bomberos y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y preservar la escena. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 24° de Malargüe y de la Justicia mendocina, que trabaja junto a peritos especializados para determinar qué originó el siniestro.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las identidades de las víctimas ni detalles concluyentes sobre las causas de la explosión. Los investigadores intentan establecer si existió una falla mecánica, un error operativo o algún otro factor relacionado con las tareas de mantenimiento del camión cisterna.

La zona de Pata Mora concentra una intensa actividad petrolera y diariamente circulan camiones, maquinaria pesada y equipos asociados a la explotación hidrocarburífera. Por ese motivo, el episodio generó una fuerte conmoción entre trabajadores y empresas del sector energético tanto en Mendoza como en Neuquén.

Desde el Ministerio de Seguridad mendocino indicaron que las pericias serán clave para reconstruir cómo ocurrió la explosión y determinar eventuales responsabilidades.