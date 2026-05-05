El fiscal jefe Gastón Liotard solicitó que cinco acusados sean condenados por su responsabilidad en la explosión ocurrida en la refinería New American Oil (NAO), al sostener que el hecho fue consecuencia de múltiples incumplimientos, omisiones y decisiones conscientes en materia de seguridad. El pedido fue formulado ayer durante el alegato de clausura del Ministerio Público Fiscal, en el juicio por el hecho en el que murieron tres trabajadores en septiembre de 2022.

Las víctimas fueron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, quienes fallecieron como consecuencia de la explosión ocurrida en la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

Durante su exposición, el fiscal sostuvo que la planta operaba con “una cultura precaria, sin protocolos ni controles”, y describió múltiples fallas estructurales: ausencia de procedimientos seguros, falta de medición de variables críticas como temperatura y presión, utilización de un tanque no apto para procesos y carencia de válvulas de seguridad. A esto sumó instalaciones eléctricas fuera de norma, deficiencias en el sistema contra incendios y auditorías que consignaban como cumplidas condiciones que no existían.

En su petitorio, el Ministerio Público Fiscal solicitó que G.F.M.T.M., S.F.S., G.B. y A.E.N. sean condenados como autores del delito de estrago doloso agravado por el resultado de muerte. En tanto, para C.N.G. requirió una condena por estrago culposo (por negligencia o impericia) agravado por el resultado de muerte, también en calidad de autora.

Qué dijo el fiscal

El fiscal jefe habló con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y manifestó que “hubo una presentación conjunta entre el MPF y la querella y cada uno aportó lo suyo para hacer una acusación única”.

Sobre la misma línea agregó que “hoy alegan las defensas y después estará la definición del Tribunal para ser si son declarados responsables o no”.

Con respecto a las causas que provocaron la explosión en la refinería, el funcionario del Poder Judicial expresó que “se generaba un producto a la buena de Dios sin tener las previsiones necesarias, hubo un tanque de almacenamiento que se usaba para producir que generaba una presión muy grande y eso provocó a su vez el valor altamente explosivo”.

Durante su exposición en la audiencia del lunes, el fiscal sostuvo que la planta operaba con “una cultura precaria, sin protocolos ni controles”, y describió múltiples fallas estructurales: ausencia de procedimientos seguros, falta de medición de variables críticas como temperatura y presión, utilización de un tanque no apto para procesos y carencia de válvulas de seguridad. A esto sumó instalaciones eléctricas fuera de norma, deficiencias en el sistema contra incendios y auditorías que consignaban como cumplidas condiciones que no existían.

Liotard remarcó que la elaboración del producto denominado “recon” se realizaba sin parámetros técnicos ni controles adecuados, con indicaciones verbales y proporciones variables, lo que generaba vapores altamente inflamables. En ese contexto, afirmó que la explosión se produjo por la acumulación de esos vapores y su ignición en un sistema eléctrico no apto para áreas explosivas, y descartó la hipótesis de la defensa que atribuía responsabilidad a las víctimas.

“El procedimiento era como manejar a ciegas”, graficó el fiscal al retomar el testimonio de especialistas, y subrayó que nunca se implementaron análisis de riesgo ni protocolos de seguridad básicos. También cuestionó que se intentara responsabilizar a los operarios fallecidos: “No se puede convertir a las víctimas en victimarios”, afirmó.

Finalmente comentó que el Tribunal tiene un plazo de cinco días para verbalizar el veredicto y a partir de ahí otro para realizar la sentencia escrita.

La entrevista completa al fiscal Lyotard