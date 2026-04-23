Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en una escena de violencia que ahora tiene consecuencias judiciales. Tres hombres fueron imputados por agredir a un árbitro y a un juez de línea durante un partido disputado en Catriel, en el marco de una liga local integrada por equipos de empresas petroleras.

La audiencia de formulación de cargos se realizó de manera virtual en el Foro Penal de Cipolletti. Allí, la Fiscalía avanzó con la acusación por lesiones leves en contexto de espectáculo deportivo, en un caso que expone una vez más la escalada de agresividad en competencias amateur.

El episodio ocurrió el 15 de noviembre de 2025, durante un encuentro entre Transporte Hernández y Medanito. Todo se desencadenó tras la expulsión de un jugador que había protagonizado una agresión previa contra el juez de línea. Lejos de descomprimir el conflicto, la decisión arbitral actuó como detonante.

Según la acusación, uno de los imputados le propinó una piña en la cara al árbitro, mientras que otro lo atacó por detrás con un golpe en la nuca. La secuencia continuó cuando el árbitro cayó al suelo: allí recibió una patada en el cuerpo mientras intentaba incorporarse, lo que le provocó lesiones en la zona bucal.

El juez de línea, que intentó intervenir para frenar la agresión, también fue blanco de los atacantes. Recibió un puñetazo en el pómulo izquierdo que lo derribó, causándole una lesión en esa región. Ambas víctimas presentaron lesiones de carácter leve, con un tiempo de curación inferior a los 30 días, según certificaron los informes médicos incorporados a la causa.

Durante la audiencia, el defensor oficial no cuestionó ni los hechos ni la calificación legal. En ese marco, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y dispuso la apertura de la etapa penal preparatoria, que se extenderá por un plazo de cuatro meses.