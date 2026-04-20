Una tragedia brutal sacudió a Catriel: un mecánico de 56 años murió aplastado por un colectivo en pleno centro de la ciudad mientras realizaba tareas de mantenimiento. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la esquina de Brasil y Mosconi, cuando el vehículo cayó de forma repentina tras una presunta falla del crique hidráulico.

La víctima fue identificada como Guillermo Fabián Guiñazú, un trabajador conocido en el ambiente mecánico local, lo que multiplicó el impacto entre vecinos y comerciantes de la zona. Todo sucedió en cuestión de segundos, en una escena tan inesperada como devastadora, a la vista de quienes transitaban por uno de los sectores más concurridos de la ciudad.

Según las primeras reconstrucciones, el hombre se encontraba cambiando una rueda de un colectivo utilizado para el transporte de personal petrolero. Para realizar la tarea, había elevado la pesada unidad con un crique hidráulico, pero en ese momento crítico el mecanismo habría fallado. Sin margen de reacción, el rodado se desplomó y lo aplastó, provocándole heridas fatales en órganos vitales.

Además, el episodio desató un operativo de emergencia en plena vía pública. Efectivos policiales, personal de Salud, Bomberos Voluntarios y especialistas de Criminalística trabajaron intensamente en el lugar. La escena era impactante: el colectivo detenido en medio de la calle y un despliegue urgente para intentar rescatar al trabajador.

Para poder retirar el cuerpo, fue necesaria la intervención de una grúa municipal, que permitió levantar el vehículo tras varios minutos de maniobras. En paralelo, los peritos avanzaron con el secuestro de elementos clave, entre ellos el crique hidráulico y las herramientas utilizadas, piezas fundamentales para entender qué falló en ese momento fatal.

Por otra parte, el médico policial determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, compatible con el aplastamiento sufrido. Mientras tanto, el Gabinete de Criminalística realizó peritajes, toma de muestras y un exhaustivo relevamiento fotográfico para reconstruir con precisión cómo se desencadenó la tragedia.

Finalmente, la investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que ahora busca establecer si se trató de un accidente fortuito o si hubo algún tipo de negligencia o falla evitable.