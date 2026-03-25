Un hombre identificado como L.D.B.E continuará cumpliendo prisión preventiva por pedido de la asistente letrada de la unidad fiscal de Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales Vanesa Muñoz.

El sujeto fue declarado por abusar sexualmente de dos niñas en la ciudad de Neuquén y luego lo condenaron a 8 años y 3 meses de prisión efectiva.

Para requerir la extensión de la medida por un mes, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal argumentó que es necesario resguardar la integridad de las víctimas y que existe peligro de fuga.

La defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia que interviene como querellante institucional adhirió al pedio de la fiscalía, mientras que la defensa del condenado no se opuso. El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, hizo lugar al requerimiento y extendió la prisión preventiva por un mes.

El delito cometido

L.D.B.E fue declarado responsable en abril, tras un juicio en el que el Ministerio Público Fiscal (MPF) acreditó que abusó sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en una vivienda de un barrio de la capital provincial.

La teoría del caso que sostuvo el fiscal Manuel Islas fue, en relación a una de las víctimas, que los abusos ocurrieron entre julio y noviembre de 2019, cuando ella se quedaba a dormir en la casa del imputado; y respecto a la otra víctima, que los abusos se extendieron desde septiembre de 2019 hasta aproximadamente febrero de 2020, en los momentos en que el acusado estaba a cargo de su cuidado.

El delito por el cual fue declarado penalmente responsable, y condenando, es abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual simple, ambos agravados por ser encargado de la guarda, en carácter de autor (artículos 119 párrafos primero, segundo y cuarto párrafo, 45 y 55 del Código Penal).

Como parte de la sentencia, el L.D.B.E fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) y su identidad se reserva con el objetivo de preservar la intimidad de las víctimas.