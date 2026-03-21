La Policía del Neuquén lanzó este sábado 21 un pedido de ubicación y aprehensión de Claudio Alberto Acho, un joven de 26 años de nacionalidad boliviana, requerido por la justicia provincial.

La medida fue solicitada por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual y Trata de Personas, en el marco de una causa por presunto abuso sexual.

El operativo de búsqueda está a cargo de la Comisaría N°52 de Centenario, que difundió los datos para facilitar su localización.

Características físicas y vehículo

Según la información oficial, Claudio Alberto Acho presenta las siguientes características:

Tez trigueña

Altura aproximada de 1,65 metros

Contextura física delgada

Ojos y cabellos oscuros

Posible movilidad

Las autoridades indicaron que el joven podría trasladarse en una camioneta:

Marca: Chevrolet

Modelo: S10 doble cabina

Color: gris

Con cúpula

Patente: LGF 744

Intervención de la fiscalía

El requerimiento surge de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual y Trata de Personas, organismo que interviene en investigaciones vinculadas a este tipo de delitos en la provincia de Neuquén.

Desde la fiscalía se solicitó la difusión de la identidad y datos del sospechoso para avanzar con la causa.

Canales para aportar información

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan dar con el paradero del joven.