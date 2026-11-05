En una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada hoy en la Ciudad Judicial, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid solicitó la extensión de la prisión preventiva para J.R., un varón declarado culpable y condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de una integrante de su entorno familiar durante 19 años.

El fiscal jefe fundamentó el pedido en la vigencia de los riesgos procesales de fuga y no sometimiento al proceso, los cuales se encuentran acentuados tras el veredicto de un jurado popular y la imposición de una condena.

El abogado particular que intervino como querellante adhirió al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal.

Ante la falta de oposición de la defensa, el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló el planteo de la fiscalía y la querella y dispuso la prórroga de la detención por cuatro meses, hasta el 8 de marzo de 2027.

Lo condenó un jurado popular

El pasado 1 de julio, un jurado popular declaró a J.R. culpable por unanimidad por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso en la salud física y mental de la víctima, por su condición de guardador y por la convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores.

Luego, en la audiencia de determinación de la pena, el juez técnico le impuso 17 años de prisión de cumplimiento efectivo y la inscripción en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).