Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron en un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, en jurisdicción de San Vicente. Las víctimas viajaban en un Peugeot 207 que fue impactado desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok en uno de los accidentes viales más graves registrados en la zona durante los últimos meses.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 53 de la ruta, cuando ambos vehículos circulaban en dirección hacia Cañuelas. Las primeras pericias indicaron que la camioneta embistió violentamente al automóvil familiar, provocando la muerte inmediata de todos sus ocupantes.

Entre las víctimas fueron identificados: Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, y Juan Aníbal López Rodríguez, de 29, ambos domiciliados en Guernica.

En el vehículo también viajaban una niña de siete años y un bebé, cuyos datos personales no fueron difundidos oficialmente. Además, falleció un tercer adulto cuya identidad todavía no había sido confirmada por las autoridades judiciales.

El conductor de la Amarok, identificado como Leandro Panetta, de 28 años, sobrevivió al accidente y quedó detenido mientras avanza la investigación judicial. La causa fue caratulada como homicidio culposo y ahora los investigadores buscan determinar cómo se produjo el impacto y si existieron maniobras previas o exceso de velocidad.

La tragedia generó profundo impacto entre vecinos de Guernica y San Vicente, donde familiares y allegados comenzaron a despedir a las víctimas en redes sociales.