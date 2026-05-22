La jornada del jueves estuvo marcada por una seguidilla de accidentes en Centenario. Hubo cinco choques en menos de 12 horas, dos personas hospitalizadas y serias complicaciones para transitar, especialmente sobre la Ruta 7, escenario de tres de los siniestros.

La mañana todavía no terminaba y en Centenario ya se vivía una jornada caótica en materia vial. Entre las primeras horas del jueves y la noche, se registraron cinco choques en distintos puntos de la ciudad, tres de ellos sobre la Ruta Provincial 7, una vía que volvió a quedar en el centro de las complicaciones de tránsito y los accidentes.

La seguidilla de siniestros mantuvo en constante movimiento a efectivos de la División Tránsito Villa Obrera, personal de la Comisaría 52 y servicios de emergencia del Hospital Natalio Burd.

El primer choque ocurrió cerca de las 8 de la mañana en Ruta 7, a la altura de Picadero y calle rural 4. Allí una Toyota Hilux perteneciente a una empresa intentó girar sobre la dársena para cruzar la ruta y fue impactada en la parte trasera por una motocicleta Honda 150 cc que circulaba por la colectora.

El motociclista, un joven de 21 años domiciliado en Centenario, sufrió golpes y debió ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica. El conductor de la camioneta, de 23 años, dio negativo en el test de alcoholemia.

Otro día crítico sobre la Ruta 7. (Foto: Centenario Digital)

Sin descanso

Mientras los policías todavía trabajaban en ese procedimiento, llegó otro aviso: un nuevo choque se había producido en la esquina de Gabriela Mistral y Ricardo Güiraldes.

En ese sector colisionaron una Ford Ecosport, en la que viajaba una mujer de 37 años junto a su hijo de dos años, ambos de Cinco Saltos, y un Chevrolet Onix conducido por una mujer de Rincón de los Sauces. El impacto provocó importantes daños materiales y una de las conductoras decidió trasladarse por sus propios medios al hospital para ser asistida. También allí el control de alcoholemia dio resultado negativo.

La tarde tampoco dio respiro. Pasadas las 16:45, otro choque movilizó a la Policía en el barrio Bella Vista, sobre Arturo Illia y María Eugenia Figueroa. Una Toyota Hilux de empresa conducida por un hombre de Vista Alegre impactó contra un Chevrolet Aveo manejado por una joven de Centenario.

Aunque no hubo heridos, los daños fueron importantes y en la camioneta incluso se activaron los airbags frontales. Nuevamente, los test de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo.

Ya entrada la noche, cerca de las 19:10, se produjo un triple choque por alcance pocos metros antes de la segunda rotonda, sobre la mano Centenario-Vista Alegre. Un Volkswagen Gol impactó a un Renault Sandero y este, a su vez, terminó chocando contra una Fiat Fiorino.

El tránsito quedó parcialmente afectado durante media hora mientras trabajaba el personal policial. No hubo heridos, aunque el conductor del Gol, un joven de 18 años, fue multado por manejar sin licencia.

Y casi en simultáneo, a pocos metros de allí y antes incluso del arribo policial, ocurrió otro choque por alcance. Un camión de una empresa petrolera impactó desde atrás a un Volkswagen Gol Trend. Tras detenerse en la banquina, los conductores intercambiaron datos y continuaron viaje.

Cinco choques en menos de un día volvieron a exponer una problemática que se repite en Centenario y especialmente sobre la Ruta 7: el intenso tránsito, las maniobras peligrosas y una circulación cada vez más compleja en uno de los corredores más transitados de la región.