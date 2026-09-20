Otro fatal siniestro vial se registró este domingo 20 de septiembre por la mañana, pasada las 10, en Ruta 6. El hecho fue en la zona conocida como el Dinosaurio, frente al camping de Petroleros, donde dos personas perdieron la vida.

Por causas que se investigan, una camioneta Hilux en la que viajaban cuatro personas salió de la calzada y volcó tras dar varios tumbos, tanto sobre la ruta como en la banquina. En el hecho no habría intervenido ningún otro vehículo.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos ocupantes fallecieron en el lugar, mientras que los otros dos sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a un centro de salud.

En el lugar trabajan efectivos de seguridad, personal de emergencias y peritos, quienes realizan las tareas correspondientes para establecer las circunstancias y causas del siniestro.

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