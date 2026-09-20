Un hombre murió este sábado 19 de septiembre mientras realizaba los trámites correspondientes para ingresar a Chile por el Paso Internacional Mamuil Malal, en la zona cordillerana de Neuquén. Como consecuencia del fallecimiento, las autoridades chilenas dispusieron el cierre del paso fronterizo en ambos sentidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando el hombre se encontraba en el sector chileno del complejo fronterizo, realizando las gestiones necesarias para continuar con su viaje.

De acuerdo con la información difundida por medios de la zona, el hombre sufrió una repentina descompensación y recibió asistencia inicial por parte del personal que se encontraba en el lugar. Debido a la gravedad del cuadro, se solicitó la intervención de un equipo de salud proveniente de Curarrehue.

Los profesionales llegaron al complejo fronterizo y realizaron las tareas de asistencia correspondientes, pero posteriormente constataron el fallecimiento del hombre.

Intervino la Fiscalía y el Servicio Médico Legal

Tras conocerse la muerte, el hecho fue comunicado a la Fiscalía de Primeras Diligencias, que dispuso una serie de actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En ese marco, intervino el Servicio Médico Legal (SML), que quedó a cargo del levantamiento del cuerpo y de los procedimientos destinados a determinar la causa de la muerte.

Cerraron el paso Mamuil Malal

A raíz del procedimiento judicial desplegado en el complejo fronterizo, las autoridades chilenas resolvieron interrumpir el tránsito por el Paso Internacional Mamuil Malal en ambos sentidos.

La medida comenzó aproximadamente a las 17:30, por lo que quedaron momentáneamente suspendidos tanto los cruces de personas que intentaban ingresar a Chile como aquellos que buscaban regresar hacia Argentina.

El cierre se mantenía mientras se desarrollaran las diligencias correspondientes y se completara el retiro del cuerpo del lugar.