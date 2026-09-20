Tras un fuerte siniestro vial ocurrido frente a un aserradero en Plottier, una persona perdió la vida en el lugar.

El grave choque ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este domingo 20 de septiembre, sobre la Avenida del Trabajo en la ciudad de Plottier. Como consecuencia, una persona falleció en el lugar.

La víctima era un motociclista que iba en una moto roja. La persona quedó tendida en el lugar tras el siniestro y se informó que falleció como consecuencia del choque.

Hasta el momento se desconocen las causas y la mecánica del impacto, como también la identidad de la persona fallecida.

Las autoridades trabajan en el lugar y hay corte total de tránsito en el tramo indicado de la Avenida.

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