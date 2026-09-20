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Investigan el hecho

Tragedia en Plottier: murió un motociclista en un siniestro vial en Avenida del Trabajador

Según las primeras informaciones, se trataba de una persona que circulaba en una moto roja sobre la Avenida en Plottier.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 11:23
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Por el momento hay tránsito cortado en la zona.

Tras un fuerte siniestro vial ocurrido frente a un aserradero en Plottier, una persona perdió la vida en el lugar.

El grave choque ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este domingo 20 de septiembre, sobre la Avenida del Trabajo en la ciudad de Plottier. Como consecuencia, una persona falleció en el lugar.

La víctima era un motociclista que iba en una moto roja. La persona quedó tendida en el lugar tras el siniestro y se informó que falleció como consecuencia del choque.

Hasta el momento se desconocen las causas y la mecánica del impacto, como también la identidad de la persona fallecida.

Las autoridades trabajan en el lugar y hay corte total de tránsito en el tramo indicado de la Avenida.

Noticia en desarrollo

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