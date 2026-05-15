“Por favor, no me hagas nada”: la súplica de una comerciante a un ladrón en un negocio del oeste neuquino

Un hombre ingresó a robar en un comercio del oeste neuquino y, apenas dos horas después, regresó al mismo sector para cometer un nuevo hecho delictivo. Los vecinos y comerciantes alertan sobre la falta de seguridad y temen por su integridad física.

El último robo ocurrió en un local ubicado en la intersección de Godoy y Novella. Según la denuncia vecinal, el autor forzó la puerta de ingreso, provocó daños materiales y sustrajo elementos del comercio.

Los dueños del local difundió imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve al delincuente ingresar al edificio, llevarse objetos y se escucha a la trabajadora suplicándole que no le haga daño mientras le advierte que todo estaba siendo grabado. "Por favor, no me hadas nada", le pidió la mujer al ladrón.

Comerciantes del sector expresaron su preocupación y reclamaron medidas de seguridad más estrictas. Señalan que, además de los bienes materiales, la integridad física de quienes trabajan en la zona está en riesgo.

Vecinos sostienen que el hombre ya había sido identificado por la policía neuquina. Sin embargo, al no haberse producido una detención, el sujeto pudo regresar y cometer un segundo robo, generando alarma en toda la comunidad.