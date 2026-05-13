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Venta ilegal

Ofrecía una escopeta por redes sociales y terminó rodeado por la Policía en el oeste neuquino

Organizaron un operativo para interceptar al vendedor, demorarlo y secuestrar el arma.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 13:55
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Personal policial dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales llevó adelante una investigación vinculada a la presunta comercialización ilegal de armas de fuego a través de redes sociales, que derivó en el secuestro de una escopeta y municiones, además de la demora de un hombre mayor de edad.

La pesquisa fue desarrollada por personal de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, en articulación con la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Según se informó, los investigadores detectaron una publicación en la que se ofrecía a la venta una escopeta calibre 28 junto a una caja de cartuchos, presuntamente sin la documentación correspondiente.

A partir de ello, se organizó un operativo en el sector de Autovía Norte y Colonia Nueva Esperanza, donde el presunto vendedor fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento se secuestró el arma de fuego, cartuchos y otros elementos de interés para la causa. Además, el hombre fue demorado y quedó supeditado a la investigación judicial por tenencia ilegal de arma de fuego.

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