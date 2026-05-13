Personal policial dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales llevó adelante una investigación vinculada a la presunta comercialización ilegal de armas de fuego a través de redes sociales, que derivó en el secuestro de una escopeta y municiones, además de la demora de un hombre mayor de edad.

La pesquisa fue desarrollada por personal de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales, en articulación con la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

Según se informó, los investigadores detectaron una publicación en la que se ofrecía a la venta una escopeta calibre 28 junto a una caja de cartuchos, presuntamente sin la documentación correspondiente.

A partir de ello, se organizó un operativo en el sector de Autovía Norte y Colonia Nueva Esperanza, donde el presunto vendedor fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento se secuestró el arma de fuego, cartuchos y otros elementos de interés para la causa. Además, el hombre fue demorado y quedó supeditado a la investigación judicial por tenencia ilegal de arma de fuego.