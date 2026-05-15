Robaron un auto en el oeste neuquino, lo chocaron contra un tráiler y lo abandonaron: buscan a los ladrones

Un Volkswagen Gol blanco, robado horas antes en el barrio San Lorenzo, impactó contra un tráiler del Corralón Naciones Unidas en la ciudad de Neuquén. El accidente dejó el vehículo con importantes daños en la parte frontal y en la rueda delantera derecha.

Personal de la Comisaría Segunda encontró el automóvil abandonado mientras realizaba patrullajes preventivos por la jurisdicción, en la intersección de calles Bahía Blanca y Sierra Grande. Al arribar, los uniformados constataron que el vehículo no tenía ocupantes.

Tras la inspección, se determinó que el Volkswagen había sido denunciado como robado bajo la modalidad de hurto en la Comisaría 16°, en el barrio San Lorenzo. La policía logró vincular el accidente con el robo ocurrido pocas horas antes.

La Comisaría Segunda recuperó el vehículo mientras patrullaba, iniciando investigación para identificar responsables del hecho.

El automóvil fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial correspondiente. Allí permanecerá mientras continúan las tareas de investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho.

Las autoridades trabajan ahora para identificar a los responsables del robo y del siniestro, mientras la comunidad sigue expectante ante estos episodios de inseguridad en el oeste de la ciudad.

