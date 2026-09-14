Un artista que durante años trabajó y vivió dentro de la estación ferroviaria de Bariloche deberá dejar el lugar. La Justicia confirmó el desalojo de un predio de 2.800 metros cuadrados perteneciente a Tren Patagónico S.A., donde funcionan un galpón de 450 metros cuadrados destinado originalmente a un taller de piedra y una vivienda construida durante el tiempo de ocupación.

El artesano Federico Marchesi, conocido por sus trabajos en piedra en la región, accedió por comodato, hace casi dos décadas a un predio de 2,800 metros cuadrados que forma parte de la estación de trenes de Bariloche. Años después el acuerdo se formalizó mediante una locación. El artesano había recibido autorización para utilizar el espacio con el objetivo de desarrollar un proyecto relacionado con la investigación y producción de obras de arte en piedra. Con el tiempo, aquel taller se transformó también en su lugar de residencia.

En 2016 firmó con Tren Patagónico un contrato de alquiler por tres años, pero continuó en el predio una vez vencido ese plazo. El conflicto creció cuando la empresa comenzó a reclamar los alquileres que no habían sido pagados y realizó distintas intimaciones. En febrero de 2025 le exigió cancelar la deuda y devolver el inmueble. Un mes después, el artista se dirigió al gobernador para intentar alcanzar un acuerdo que le permitiera continuar utilizando las instalaciones y reconoció una deuda superior a los 12 millones de pesos.

Ante la falta de restitución, la Fiscalía de Estado inició el juicio de desalojo en representación de Tren Patagónico. El artista se opuso y planteó que durante todos esos años había realizado tareas de mantenimiento y numerosas mejoras, además de construir una vivienda. También sostuvo que esas inversiones le daban derecho a reclamar su valor y a permanecer en el lugar hasta que se resolviera esa cuestión.

Durante el proceso aparecieron informes sobre su situación económica y familiar y testimonios que destacaron su trayectoria y reconocimiento dentro de la actividad artística. Sin embargo, el juez consideró que esas circunstancias no cambiaban el punto central del juicio: el contrato había vencido, la empresa había decidido terminar la relación y existía una obligación de devolver el inmueble. Una pericia caligráfica, además, confirmó que las firmas del contrato pertenecían al artista.

La sentencia fue apelada. El hombre cuestionó la valoración de las pruebas y volvió a plantear el origen cultural de su presencia en el predio, las mejoras realizadas y su derecho a una vivienda digna. También invocó un supuesto derecho de retención por las inversiones realizadas. Pero la Cámara de Apelaciones de Bariloche confirmó el desalojo y consideró que no se había demostrado la existencia de un crédito líquido y exigible que permitiera mantener la ocupación.

Así, después de años de permanencia, el artista deberá restituir a Tren Patagónico el predio ubicado dentro de la estación ferroviaria de Bariloche. La Cámara aclaró que los eventuales reclamos económicos por las mejoras pueden discutirse por la vía correspondiente y que el derecho a una vivienda digna debe ser respetado durante la ejecución del desalojo, pero no impide en este caso la devolución del inmueble.

Quién es Federico Marchesi

Es un artista de Bariloche que convirtió la piedra en su principal materia de trabajo. Desde joven estuvo vinculado con la montaña y, con los años, desarrolló una particular técnica para transformar piedras de distintos colores de la región en muebles, pisos, escaleras, lavatorios, bañaderas y grandes obras. Para conseguir los materiales llegó a recorrer canteras de la estepa rionegrina, especialmente en la zona de Los Menucos, en busca de piedras de diferentes tonalidades y texturas. Su trayectoria también incluye trabajos de gran escala, entre ellos obras realizadas para proyectos arquitectónicos en la Patagonia.