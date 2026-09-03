Patentar a un perro en Bariloche ya no requiere perder tiempo en traslados ni acercarse personalmente a una dependencia municipal. Desde este martes 1 de septiembre, los vecinos pueden realizar el trámite completamente online mediante la Oficina Virtual de MuniDigital, una incorporación que busca simplificar el registro obligatorio de los animales y facilitarles la vida a quienes tienen perros en la ciudad. Para hacerlo, deberán ingresar a la plataforma, seleccionar “Trámites”, luego “Sanidad Animal” y completar los datos correspondientes al animal.

Además, la nueva modalidad apunta a reducir las esperas y hacer más accesible un trámite que muchas veces queda relegado entre las obligaciones cotidianas. Sin embargo, la digitalización no significa que el patentamiento haya dejado de ser obligatorio: de acuerdo con la Ordenanza Municipal 1931-CM-09, todos los perros mayores de tres meses que se encuentren dentro del ejido de San Carlos de Bariloche deben estar patentados. De esta manera, el Municipio busca facilitar el cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, fortalecer el registro y la tenencia responsable de los animales de compañía.

Por otra parte, la Dirección de Sanidad Animal destacó que la posibilidad de completar el trámite desde el hogar representa un beneficio concreto para las familias, especialmente porque evita traslados y permite realizar el registro de una manera más ágil.

El cambio forma parte del proceso de modernización de los servicios municipales y concentra en una misma plataforma distintas gestiones que antes requerían una atención presencial. Así, el patentamiento canino se suma a la lista de trámites que Bariloche intenta sacar de las filas y llevar directamente a la pantalla de los vecinos.

Cabe recordar que la implementación del nuevo sistema obligó a realizar una interrupción temporal del servicio: el patentamiento no estuvo disponible desde el viernes 28 de agosto a partir de las 12 y durante el lunes 31.

Superada esa etapa de actualización, desde el martes 1 de septiembre el trámite volvió a funcionar bajo la nueva modalidad digital. En otras palabras, quienes tengan un perro mayor de tres meses y todavía no hayan realizado el patentamiento ahora tienen una opción mucho más sencilla: pueden cumplir con la obligación sin salir de casa y desde la Oficina Virtual de MuniDigital.