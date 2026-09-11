La desaparición de la corredora canadiense Kalie McCrystal, ganadora de la tradicional carrera 4 Refugios de Bariloche, mantiene en vilo al mundo del montañismo internacional. La atleta de 38 años fue vista por última vez el 1 de septiembre mientras intentaba completar un desafiante ascenso y descenso al monte Cervino, en los Alpes, una de las montañas más exigentes de Europa.

La noticia generó repercusión en San Carlos de Bariloche y en toda la comunidad de corredores de montaña de la Patagonia, donde McCrystal se había ganado el reconocimiento tras imponerse en la vigésima edición de la emblemática competencia organizada por el Club Andino Bariloche.

Su objetivo era superar el récord de velocidad establecido por la estadounidense Kraina Andersen, completando la ruta de la Cresta del León en menos de cinco horas. Sin embargo, desde entonces no se tienen rastros concretos de su paradero.

El mensaje que anticipaba los riesgos de la montaña

Días antes de emprender el desafío, McCrystal publicó en sus redes sociales un mensaje que hoy cobra una dimensión especial.

La atleta explicó que se encontraba en Cervinia, Italia, preparando su gran objetivo de la temporada: subir y bajar el Cervino en tiempo récord. Pero también advirtió sobre las complicaciones que presentaba la montaña.

Según relató, un importante desprendimiento de rocas había obligado a evacuar refugios cercanos y a suspender actividades guiadas en algunos sectores. Además, expresó preocupación por las condiciones meteorológicas.

"Los días calurosos y las noches de tormenta nunca son buenas noticias para las grandes masas rocosas", escribió.

También reconoció que el pronóstico era desfavorable y que la ruta estaba prácticamente cerrada para quienes buscaban una marca de velocidad. Aun así, manifestó su intención de esperar una mejora en las condiciones para intentar la hazaña.

Qué se sabe sobre la desaparición de Kalie McCrystal y qué equipamiento llevaba

El último registro confirmado de la corredora es una fotografía tomada por encima del refugio Capanna Carrel, a casi 4.000 metros de altura.

Vestía pantalones cortos, una campera clara y una mochila de trail running. Precisamente, el color blanco de parte de su indumentaria complicó los trabajos de localización en un entorno dominado por nieve, hielo y roca.

Posteriormente, un grupo de montañistas polacos aseguró haberla visto descendiendo cerca del Pic Tyndall durante la tarde del 1 de septiembre.

Desde entonces, equipos de rescate de Italia y Suiza desplegaron operativos conjuntos con helicópteros, rastreos terrestres, sistemas de geolocalización y tecnología RECCO, utilizada para detectar equipamiento de montaña. Ninguna de las acciones permitió hallar rastros de la deportista.

Aunque el operativo aéreo específico fue finalizado días atrás, los guías de montaña que recorren habitualmente la zona continúan atentos ante cualquier indicio.

Qué es el monte Cervino y por qué es una montaña tan exigente

El monte Cervino, conocido internacionalmente como Matterhorn, se encuentra en la frontera entre Italia y Suiza, dentro de la cadena de los Alpes.

Su cumbre alcanza los 4.478 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y su característica silueta piramidal lo convirtió en una de las montañas más fotografiadas del mundo.

Sin embargo, detrás de esa imagen icónica se esconde una montaña considerada de alta dificultad técnica. Sus paredes presentan fuertes pendientes, sectores expuestos, roca inestable y pasos donde cualquier error puede tener consecuencias fatales.

Por estas características, el Cervino es una referencia mundial para escaladores y corredores de montaña experimentados.

La Cresta del León: la ruta elegida para romper un récord

La vía seleccionada por McCrystal era la denominada Cresta del León, el itinerario clásico desde el lado italiano. Se trata de un recorrido que combina escalada, trepadas sobre roca, exposición constante al vacío y cambios bruscos de condiciones meteorológicas.

Aunque miles de montañistas la han completado a lo largo de los años, sigue siendo considerada una ruta de alta complejidad, especialmente para quienes intentan recorrerla a gran velocidad en busca de récords.

Las recientes altas temperaturas registradas en los Alpes incrementaron además el riesgo de desprendimientos de roca, una de las principales amenazas para quienes transitan por el sector.

Una atleta de elite con experiencia en alta montaña

Amigos y colegas de McCrystal remarcaron que el desafío estaba dentro de sus capacidades. Duncan O'Regan, corredor de montaña y cercano a la canadiense, sostuvo que la deportista había completado objetivos mucho más complejos y que contaba con una extensa trayectoria en terrenos técnicos de alta montaña.

Además, recordó que ya había ascendido el Cervino anteriormente, por lo que conocía el terreno y las dificultades de la ruta.

Su currículum incluye récords de skyrunning en Canadá y Europa, además de destacadas actuaciones en competencias internacionales de montaña.

La repercusión en Bariloche y la comunidad del trail running

La desaparición de McCrystal generó conmoción entre corredores, montañistas y organizadores de competencias de montaña de Bariloche y la Patagonia.

La canadiense había dejado una fuerte impresión tras su victoria en la 4 Refugios, una de las carreras más emblemáticas del país, reconocida por sus exigentes recorridos entre refugios de montaña del entorno barilochense.

Mientras continúan las tareas de observación en el Cervino, la comunidad internacional del trail running mantiene la esperanza de obtener novedades sobre una deportista que hizo de la montaña su pasión y su modo de vida.