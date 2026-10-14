Un importante despliegue policial se llevó adelante durante la madrugada de este miércoles 14 de octubre en una vivienda de calle Pirker al 4000, en Neuquén, donde los efectivos secuestraron 14 bicicletas y varios envoltorios con cannabis. Durante el procedimiento, siete personas mayores de edad fueron identificadas, aunque el principal sospechoso del robo no se encontraba en el domicilio allanado. El operativo se originó a partir de una denuncia por la sustracción de dos bicicletas y una soldadora.

El comisario inspector Cristian Cuevas, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, brindó detalles del operativo en diálogo con el móvil de AM550, en el programa La Primera Mañana. Según explicó, la investigación comenzó cuando un vecino se presentó en la Comisaría 21 para denunciar el robo y advirtió daños en el portón de ingreso de su vivienda.

Siete personas fueron demoradas y esposadas durante un allanamiento realizado en Neuquén. Foto: Mejor Informado.

“En la madrugada del mismo día habíamos procedido a la identificación de una persona que circulaba en una bicicleta, la cual, al percatarse de la presencia policial, intenta darse a la fuga”, relató Cuevas. El hombre fue interceptado y los efectivos secuestraron la bicicleta debido a que no pudo justificar su procedencia.

Posteriormente, el denunciante reconoció el rodado como de su propiedad. A partir de ese momento, la Policía avanzó con la investigación y analizó registros fílmicos aportados por vecinos, que permitieron vincular la vestimenta de la persona identificada durante la madrugada con la de quien habría ingresado a la vivienda donde ocurrió el robo.

La Policía secuestró varias bicicletas encontradas durante el procedimiento en la vivienda allanada. Foto: Mejor Informado.

Con esos elementos, se solicitó una orden de allanamiento para un domicilio de calle Pirker al 4000, en el marco de la investigación por el hecho denunciado en calle Patagonia al 1400. El ingreso se realizó con la participación de efectivos de la UESPO, que irrumpieron en la propiedad e identificaron a cinco hombres y dos mujeres, todos mayores de edad.

“En este domicilio que allanamos se procedió al secuestro de 14 bicicletas y varios envoltorios de cannabis”, detalló el funcionario policial sobre el resultado del operativo.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron 14 bicicletas de distintos rodados, entre ellos 12, 16, 26 y 29, además de varios envoltorios con cannabis. Ante este hallazgo, se convocó a personal de la División Antinarcóticos para realizar las diligencias correspondientes, mientras continuaba el registro de la vivienda.

Pasadas las ocho, los 7 demorados fueron trasladados por efectivos policiales. Foto: Mejor Informado.

Cuevas aclaró que la persona demorada durante la madrugada, cuya bicicleta fue reconocida por el denunciante, no se encontraba en el domicilio allanado. “Es a quien tenemos que imputar la causa que se está investigando”, señaló, y agregó que el resto de las personas identificadas eran sometidas a controles para determinar si registraban pedidos de paradero, captura u otras vinculaciones con hechos delictivos.

El operativo contó con la colaboración de personal de Metropolitana y de la UESPO, además de efectivos que trabajan en la Comisaría 21 del barrio Melipal. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, mientras avanzan las actuaciones judiciales.



