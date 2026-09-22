Femicidio de Camila Castro: encontraron el arma que habría sido utilizada en el crimen

La investigación por el femicidio de Camila Ruth Castro, la joven de 18 años asesinada de un disparo en Ituzaingó, sumó un elemento clave: la Policía encontró el arma que habría sido utilizada durante el ataque y que había sido arrojada al techo de una vivienda lindera. El secuestro se produjo durante un allanamiento ordenado por la Justicia y realizado por personal de la SubDDI de Ituzaingó, a 48 horas del crimen. Se trata de una pistola Bersa calibre .380, que ahora será sometida a peritajes balísticos para establecer si fue efectivamente la que disparó contra Camila y su padrastro.

Por qué es importante el hallazgo del arma

El hallazgo coincide, en principio, con la reconstrucción que había aportado Jorge González, padrastro de la víctima, ante la fiscal Florencia Di Sciascio, titular de la UFI N° 11 de Morón. Según su declaración, el hombre intervino durante la discusión que mantenían Camila y su pareja, Elías Barrionuevo, y se produjo un forcejeo.

De acuerdo con esa versión, Barrionuevo comenzó a disparar y uno de los proyectiles impactó en el cuello de Camila, mientras que otros alcanzaron a González en las piernas. Durante el enfrentamiento, el padrastro logró quitarle el arma al joven y la arrojó hacia el techo de una propiedad vecina.

Camila fue trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, pero murió como consecuencia de las heridas. González, en tanto, recibió disparos en ambas piernas y otro proyectil le rozó la cabeza. El arma encontrada será ahora una de las principales evidencias de la causa. Los peritos deberán determinar si existe correspondencia entre la Bersa calibre .380 secuestrada y los proyectiles y vainas recogidos en la escena del crimen.

De qué acusan a Barrionuevo, pareja de Castro

Barrionuevo, de 19 años, permanece detenido y está imputado por el homicidio agravado de Camila y por el homicidio agravado en grado de tentativa contra González. Hasta el momento, el joven se negó a declarar formalmente ante la fiscalía.

El acusado había sido detenido el 9 de septiembre en General Rodríguez, luego de permanecer prófugo durante aproximadamente 24 horas. La DDI Morón llegó hasta él mediante tareas de investigación que incluyeron el seguimiento de su teléfono y distintos allanamientos. En esos procedimientos también fueron aprehendidos dos hombres acusados de encubrimiento. Antes de ser detenido, Barrionuevo difundió un video en el que negó haber asesinado a Camila y aseguró que el disparo mortal se produjo durante un forcejeo. Esa versión deberá ser contrastada con las pruebas reunidas por la fiscalía, entre ellas el resultado de la pericia sobre el arma recientemente secuestrada.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Florencia Di Sciascio, mientras los investigadores avanzan sobre la reconstrucción de la secuencia ocurrida en la vivienda de la calle Almagro al 2500, en el barrio San Alberto de Ituzaingó. El hallazgo de la pistola permite avanzar sobre uno de los elementos centrales de la causa, aunque será el peritaje balístico el que determine si se trata efectivamente del arma utilizada para disparar contra Camila y su padrastro.