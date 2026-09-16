La anulación del veredicto en el caso por el crimen de Mabel Mena abrió una nueva etapa judicial en Junín de los Andes. Para la abogada querellante Lorena Miani, el problema no estuvo en la actuación de las 12 personas que integraron el jurado popular, sino en la forma en que recibieron las instrucciones para analizar la teoría de la defensa.

“El jurado es el pueblo, que está cumpliendo una función ocasional. Ellos no saben de derecho y es nuestra responsabilidad, pero fundamentalmente esa responsabilidad es la del juez técnico, la de darle las herramientas para que estas personas puedan hacer su trabajo”, explicó Miani en diálogo con Entretiempo por AM550.

La abogada sostuvo que esa tarea no se cumplió de manera adecuada durante el juicio. “En este caso, esto fracasó. Ellos no tienen ninguna responsabilidad. Cumplieron su tarea de la mejor manera”, afirmó.

La resolución del Tribunal de Impugnación cuestionó precisamente las instrucciones brindadas por el juez técnico Juan Pablo Balderrama al jurado. Según explicó Miani, el tribunal entendió que las indicaciones fueron deficientes y que no se verificó si los integrantes habían comprendido correctamente la teoría de la defensa, basada en la inimputabilidad.

Miani cuestionó cómo se explicó la inimputabilidad al jurado

La querellante describió la inimputabilidad como un concepto particularmente complejo para quienes no trabajan en el ámbito penal. “Es un concepto que los abogados penalistas discutimos hace un siglo y que es difícil de entender”, señaló.

Según Miani, esa dificultad se trasladó al juicio porque las instrucciones no permitieron que las 12 personas comprendieran con claridad qué significaba la inimputabilidad, qué elementos debían considerar y cómo debían votar frente a esa posibilidad.

La defensa había planteado que Jorge Linco atravesaba un deterioro cognitivo y que no había comprendido la criminalidad de sus actos. Esa hipótesis, explicó la abogada, no pudo ser demostrada durante el juicio anterior pese a los intentos realizados.

Miani también repasó la secuencia posterior al ataque contra Mabel. La mujer fue asesinada de una puñalada en el corazón durante la madrugada, en Junín de los Andes. La víctima mantenía una relación de pareja de aproximadamente cuatro meses con Linco.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la querella, Linco también hirió gravemente a un amigo de Mabel que se encontraba en la vivienda. Después tomó sus pertenencias y el cuchillo utilizado en el ataque y abandonó el lugar.

El acusado se trasladó hasta Mallín de las Yeguas, un paraje ubicado cerca de Junín de los Andes. La investigación reconstruyó el recorrido mediante cámaras y otros elementos incorporados a la causa.

Miani remarcó que Linco pidió un taxi y dio indicaciones para llegar al lugar. Después se instaló en la casa de un amigo y permaneció allí hasta la tarde siguiente, cuando personal policial de Junín de los Andes llegó al domicilio y lo aprehendió.

“Pudo decidir y elegir el curso de acción”, sostuvo la abogada al referirse a esa secuencia. Para la querella, esas acciones formaron parte de los elementos que permitieron discutir la capacidad del acusado para comprender lo que había hecho.

El nuevo juicio tendrá otro jurado y repetirá las pruebas

La anulación implica que el proceso deberá volver a atravesar una etapa de selección de jurados. Miani explicó que primero se convocará a 50 personas para participar de una audiencia denominada voir dire.

Durante esa instancia, los abogados intervienen para conformar un grupo plural, imparcial y diverso. De allí surgirán las 12 personas que integrarán el nuevo jurado popular.

El próximo juicio utilizará las mismas pruebas y convocará nuevamente a los testigos. La familia de Mabel también deberá regresar a la sala para prestar declaración otra vez.

Miani reconoció que repetir el proceso implica un esfuerzo importante. Un juicio por jurados requiere trasladar y alojar a las personas seleccionadas, además de garantizar su alimentación durante las jornadas de debate.

Sin embargo, la abogada defendió el sistema. “Yo soy una persona que defiende la institución de juicios por jurados”, afirmó. Su planteo es que la anulación no debe interpretarse como un cuestionamiento a quienes participaron del primer debate.

La nueva instancia deberá reconstruir nuevamente el caso y permitir que otro jurado valore las pruebas. La discusión sobre la inimputabilidad volverá a ocupar un lugar central.

Mientras tanto, Jorge Linco permanece detenido en la División Unidad de Detención 41 de Junín de los Andes. Según informó Miani, la prisión preventiva tiene vigencia hasta el 3 de diciembre.

La entrevista completa a Lorena Miani: