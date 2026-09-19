Familiares y allegados de Agostina Verga, la adolescente de 14 años asesinada en mayo en Córdoba, marcharon este viernes para reclamar justicia y exigir avances en la investigación. La movilización comenzó en el barrio Cofico y terminó frente a la Legislatura provincial.

La concentración se inició en Juan del Campillo y Avellaneda, cerca de la vivienda de Claudio Barrelier, señalado como principal acusado del femicidio, y luego avanzó hasta la sede legislativa.

Durante la marcha, Gabriel Vega, padre de Agostina, reclamó que la investigación permita conocer toda la verdad y sostuvo que todavía quedan personas por investigar.

“Estamos acá para exigir justicia por Agostina. Sabemos que falta gente por investigar. Ellos se merecen la verdad”, afirmó en declaraciones a Cadena 3.

Consultado sobre el avance de la causa, Vega respondió que la actuación judicial fue “a medias” y cuestionó que el expediente avance hacia el juicio mientras, según su postura, podrían quedar otras responsabilidades pendientes.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, ocurrió entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026 en Córdoba - Foto: Archivo.

Caso Agostina Verga: qué se sabe de la investigación y quiénes están detenidos

Agostina desapareció el 25 de mayo, después de haber visitado a Barrelier. Cinco días después fueron encontrados sus restos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra.

Barrelier permanece detenido con prisión preventiva en el complejo penitenciario de Cruz del Eje. Está acusado por el femicidio, aunque hasta el momento no reconoció su culpabilidad.

Además, se encuentran imputados Matías Córdoba, Eugenia Ascarruz, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, por lo que son seis las personas alcanzadas por la investigación.

El fiscal Raúl Garzón resolvió elevar a juicio la causa contra todos los involucrados. En el caso de Barrelier, además, incorporó una investigación previa por privación ilegítima de la libertad, que fue unificada con el expediente por el crimen de Agostina.