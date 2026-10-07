Nuevamente, el caso por el femicidio de Mabel Corina Mena dio un nuevo giro: el acusado Jorge Octavio Linco, a quien le anularon la condena perpetua, volverá a prisión domiciliaria hasta que se defina la fecha de un nuevo juicio con nuevos jurados.

La medida fue dispuesta este miércoles 7 de octubre durante una nueva audiencia judicial. Linco había sido detenido luego de escapar de la escena donde ocurrió el homicidio.

Cabe destacar que el caso por el femicidio ya tuvo un juicio, donde el jurado popular consideró culpable a Linco. Sin embargo luego la Justicia resolvió que hubo problemas de interpretación en el jurado por lo cual la decisión era

Las idas y vueltas hasta este miércoles

Ahora la Justicia resolvió que Jorge Octavio Linco, acusado por el crimen, continúe el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Inicialmente Linco había sido detenido tras el crimen, luego de escapar, y se le había impuesto domiciliaria. Por pedido de la familia y una revisión se modificó a preventiva y luego fue condenado a perpetua.

Sin embargo todo este proceso quedó anulado y la familia de Mabel está a la espera de un nuevo juicio.

Una familia que sigue esperando justicia

La decisión de otorgar la prisión domiciliaria generó nuevamente fuerte preocupación y conmoción entre los familiares de Mena, quienes cuestionaron la resolución y expresaron temor ante la nueva situación procesal del acusado.

En el recinto se vivieron momentos de tensión tras conocer la decisión judicial, algo que ya había sido fuertemente repudiado por sus allegados cuando se la otorgaron durante junio.

Además se aclara que Linco sigue siendo el único acusado por haber asesinado a Mena en Junín de los Andes.

Por el momento, tras la decisión, resta conocer dónde Linco cumplirá la prisión domiciliaria y si la querella piensa presentar algún recurso para modificar la decisión.