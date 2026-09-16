Anularon la perpetua por el femicidio de Mabel Mena y su hermano rompió el silencio: “Nos sentimos totalmente indignados”

La condena que parecía poner un punto judicial al femicidio de Corina Mabel Mena, ocurrido en Junín de los Andes, quedó anulada. El Tribunal de Impugnación integrado por Richard Trincheri, Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli resolvió declarar la nulidad de la sentencia contra Jorge Octavio Linco, quien había sido declarado culpable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua.

La decisión implica que el proceso deberá comenzar nuevamente: habrá otro juicio, un nuevo jurado popular y otro juez técnico.

Para la familia de Mabel, la resolución significó volver a atravesar un proceso que creían cerrado. Así lo expresó este miércoles 16 de septiembre su hermano, Osvaldo Mena, durante una entrevista con La Primera Mañana por AM550. “Nos cayó bastante feo, tanto para toda la familia. La verdad que nos encontramos bastante decepcionados”, relató.

Mena contó que la familia se enteró de la decisión este martes por la mañana y que no pudo viajar a Neuquén para estar presente debido a las dificultades económicas y la falta de movilidad. “Estamos muy indignados con la familia hacia la Justicia”, afirmó.

“¿Quién protege a las víctimas de este desgaste?”

El hermano de Mabel cuestionó especialmente que una decisión judicial obligue a la familia a regresar a una instancia que ya había atravesado. “¿Quién protege a las víctimas de este desgaste que produce la propia Justicia?”, se preguntó durante la entrevista.

Para Mena, la nulidad representa mucho más que una cuestión procesal: significa volver a recordar la muerte de su hermana y atravesar nuevamente las distintas etapas del juicio. “Volver a repetir algo que pasó en el tiempo y seguir removiendo y no poder, uno, que mi hermana descanse en paz y, dos, que nosotros como familia tampoco estamos bien hoy sentimentalmente”, sostuvo.

El hermano de Mabel también diferenció las responsabilidades del jurado popular de las del sistema judicial que condujo el proceso. Según explicó, los argumentos del Tribunal de Impugnación estuvieron relacionados con problemas en las instrucciones y en los formularios utilizados durante la deliberación.

“Este no es un problema de jurados populares. Le entregaron mal las cosas al jurado popular. Es un problema de la Justicia”, manifestó.

Qué cuestionó el Tribunal de Impugnación

La resolución señaló, entre otros aspectos, que el primer pronunciamiento del jurado contenía decisiones contradictorias: había declarado al acusado culpable de determinados delitos y, al mismo tiempo, había incluido una decisión vinculada con la imputabilidad.

También se cuestionó que durante las instrucciones al jurado no se hubiera comprobado adecuadamente si los integrantes habían comprendido el concepto de imputabilidad.

Otro de los puntos señalados fue la falta de claridad de los formularios utilizados para votar, ya que las opciones de culpabilidad, no culpabilidad e inimputabilidad no estaban presentadas como alternativas mutuamente excluyentes.

El Tribunal consideró además que hubo un segundo problema relacionado con la imparcialidad y la reserva de opinión de los jurados, a partir de un intercambio producido después de la lectura del veredicto entre integrantes del jurado, acusadores y familiares de Mabel.

A partir de esos argumentos, los jueces resolvieron anular los veredictos y disponer un nuevo juzgamiento.

“No le deseo a nadie que esté en nuestro lugar”

Durante la entrevista, Osvaldo Mena también imaginó qué les diría a los tres jueces que tomaron la decisión si pudiera tenerlos frente a frente. “No le desearía nunca que estén en mi lugar”, afirmó. Y agregó: “Creo que son personas que tienen familia. Les diría que dos minutos sean humanos, que se pongan la mano en el corazón”.

El hermano de Mabel insistió en que la decisión volvió a abrir una herida que la familia todavía no había podido cerrar. “Es un dolor que no es reparable”, sostuvo.

También cuestionó la confianza que la familia tenía depositada en el sistema judicial: “Hoy la verdad es que uno se siente como ciudadano, como persona, indignado de la Justicia y saber que hoy en la Justicia no se puede confiar”.

“Mabel ya fue asesinada una vez”

La nueva instancia judicial significa que la familia tendrá que volver a escuchar los hechos, declarar y atravesar un juicio por el asesinato de Mabel. Por eso, una de las frases más fuertes de Osvaldo durante la entrevista fue también una síntesis del impacto que la resolución tuvo para sus familiares: “Mabel ya fue asesinada una vez”.

La causa ahora deberá avanzar hacia la conformación de un nuevo jurado popular y la realización de otro juicio, con un juez técnico diferente. Mientras tanto, la familia deberá enfrentar nuevamente un proceso que creía encaminado después de la condena a prisión perpetua de Linco.