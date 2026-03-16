Una investigación por abuso de armas terminó destapando algo más turbio en el Puente 83 Sur de Fernández Oro: durante dos allanamientos, la Policía encontró un revólver cargado y un pequeño “kiosco” de marihuana, con plantas de gran tamaño y una balanza de precisión, lo que derivó en el secuestro de los elementos y en el inicio de una causa por drogas bajo la órbita de la Ley 23.737.

El procedimiento se realizó el sábado después del mediodía, cuando personal de la Comisaría 26°, acompañado por el Gabinete de Criminalística, irrumpió en dos viviendas del barrio Puente 83 Sur. El operativo formaba parte de una causa que investigaba disparos de arma de fuego, un episodio que había encendido las alarmas en la zona. Sin embargo, lo que los uniformados encontraron en el primer domicilio allanado fue mucho más que un simple indicio del hecho investigado.

Allí apareció un revólver calibre 32, listo para disparar: en el tambor tenía cinco municiones intactas y una vaina servida, una señal que refuerza la sospecha de que el arma ya había sido utilizada.

Pero el hallazgo no terminó ahí. En la misma vivienda, los efectivos descubrieron una balanza de precisión y dos plantas de cannabis sativa que superaban ampliamente el metro y medio de altura: una de 1,80 metros y otra de 1,70. Un cultivo que ya estaba plenamente desarrollado y que, para los investigadores, podría funcionar como un pequeño punto de abastecimiento de marihuana.

Por otro lado, el segundo domicilio allanado no arrojó resultados vinculados con el abuso de armas. Sin embargo, durante la inspección apareció otra planta de cannabis sativa, esta vez de 1,60 metros de altura, lo que volvió a encender las alertas del personal policial.

Ante este panorama, y debido a que el hallazgo de cannabis es competencia federal, se dio intervención a la Justicia bajo la órbita de la Ley 23.737. Tras ser informado de la situación, el fiscal federal dispuso el secuestro inmediato de todas las plantas de marihuana y ordenó iniciar una causa por infracción a la ley de estupefacientes.