Un Toyota Corolla robado el sábado en Neuquén fue recuperado en Fernández Oro y quedó directamente vinculado a un hecho cometido en una vivienda del barrio Reggio. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero, fue hallado en barrio Terra de Oro y la investigación derivó en la demora de tres personas que se movían entre ese auto y un Ford Fiesta Kinetic negro.

El procedimiento arrancó tras la denuncia de un ingreso a un domicilio en barrio Reggio. Desde el primer momento, un dato llamó la atención: testigos mencionaron la presencia de un Toyota Corolla blanco merodeando la zona. Con esa pista concreta, personal de la Comisaría 26° salió a recorrer las inmediaciones hasta que, pocas horas después, lo encontró estacionado en barrio Terra de Oro.

Sin embargo, lo más grave apareció al consultar el Sistema Informático. El Corolla registraba pedido de secuestro activo desde el sábado 28 de febrero, solicitado por la Comisaría 1° de Neuquén Capital. Es decir, no solo era el vehículo sospechado de participar en una entradera en Oro, sino que además ya era un auto robado.

Pero la historia no terminó ahí. Porque mientras el rodado era preservado y peritado por el Gabinete de Criminalística, surgió un elemento clave de las cámaras de seguridad. Un vecino aportó filmaciones en las que se observa con claridad cómo, a las 9:30 de la mañana, tres personas, dos hombres y una mujer, descienden de un Ford Fiesta Kinetic negro y se suben al Toyota Corolla blanco. Luego, ambos movimientos quedan registrados con precisión casi quirúrgica.

Además, cerca de las 10, el mismo Toyota vuelve a aparecer en escena. Se lo ve estacionar detrás de una Ford Transit del testigo y, minutos más tarde, retirarse con las mismas tres personas a bordo. La secuencia dejó en evidencia la vinculación directa entre los ocupantes y los dos vehículos.

En paralelo, el Centro de Monitoreo comenzó a seguir el rastro del Ford Fiesta negro. A las 14:30 fue detectado circulando por la Ruta Provincial 65, pasando por Puente 83 en dirección a Cipolletti. Lo llamativo fue que, minutos después, el conductor realizó un giro en U y regresó hacia Fernández Oro.

Ese movimiento fue decisivo. Porque de inmediato, móviles policiales interceptaron el rodado en calle Los Manzanos al 600. Los ocupantes fueron identificados y trasladados a la Comisaría 26° en calidad de demorados. Más tarde, el Ford Fiesta también quedó secuestrado en el marco de la causa por robo, secuestro de vehículos y encubrimiento.