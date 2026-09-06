Un hombre que circulaba a bordo de un Jeep Renegade protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada en Plottier, luego de perder el control del vehículo, impactar contra un Fiat Stilo que se encontraba estacionado y terminar volcando.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 sobre calle Primeros Pobladores, en inmediaciones de los barrios El Bosque y Viñas del Río. Por motivos que se investigan, el conductor del Jeep perdió el control y embistió al Fiat Stilo que estaba estacionado.

Como consecuencia del impacto, el Renegade sufrió un autovuelco. Ante la situación, se desplegó un operativo en el que intervinieron efectivos policiales y personal de salud del hospital local.

El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y manifestó encontrarse en buen estado. Además, se negó a ser trasladado al hospital.

Sin embargo, el posterior test de alcoholemia arrojó resultado positivo, por lo que se confirmó que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro.

Ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales como consecuencia del impacto.