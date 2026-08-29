Fernando Cerimedo declaró por enriquecimiento ilícito y afirmó que sus ingresos superan los US$500.000 mensuales

Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado en el pasado al entorno de Javier Milei, declaró ante la Justicia de Bolivia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y sostuvo que obtiene ingresos superiores a los 500.000 dólares mensuales a través de actividades empresariales vinculadas al marketing digital y la comunicación.

La presentación se realizó mediante una declaración informativa, instancia en la que el empresario optó por no responder más de 200 preguntas formuladas durante el proceso. Sin embargo, sí brindó precisiones sobre su situación patrimonial y laboral.

Consultado sobre sus ingresos durante 2025, Cerimedo afirmó que percibió "cerca de un millón de dólares" por mes provenientes de actividades desarrolladas fuera de Bolivia. Al ser interrogado sobre 2026, indicó que mantiene cifras similares al considerar los ingresos generados por sus empresas radicadas en el exterior.

Las empresas que mencionó para justificar su patrimonio

Durante su exposición, Cerimedo se definió como "consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos" y aseguró no tener compañías registradas en territorio boliviano.

Entre los emprendimientos que mencionó se encuentran Numen Group Inc., radicada en Estados Unidos desde 2021, y Numen de Publicidad, empresa argentina dedicada a servicios de comunicación y publicidad que, según indicó, emplea a 35 personas y trabaja con una docena de clientes.

Además, señaló que es propietario de Academia Numen, dedicada a capacitaciones tecnológicas vinculadas al Project Management Institute, y de una productora audiovisual. También explicó que participa en otras sociedades que actualmente no registran actividad comercial.

El empresario remarcó que comparte la propiedad de la mayoría de estas firmas con su esposa, Natalia Basil, excepto la compañía estadounidense.

Su relación con Bolivia y el vínculo con Rodrigo Paz

En otro tramo de la declaración, Cerimedo confirmó que mantiene una relación política y profesional con Rodrigo Paz, actual presidente del vecino país.

Según relató, Cerimedo viajó por primera vez a Bolivia en 2024 con recursos propios y posteriormente regresó en varias oportunidades durante 2025 y 2026, aunque evitó precisar la cantidad exacta de ingresos al país.

El consultor explicó que tenía interés en desarrollar un proyecto de marketing en Bolivia y que evaluó instalarse de manera permanente. No obstante, insistió en que nunca representó oficialmente al Estado boliviano, al Gobierno ni a la familia presidencial.

Respecto de la campaña electoral, reconoció haber brindado consejos de comunicación digital, aunque aseguró que no existieron contratos formales ni pagos realizados por empresas vinculadas al espacio político de Rodrigo Paz.

Qué investiga la Justicia boliviana

La declaración forma parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que busca determinar el origen y la evolución patrimonial del consultor argentino durante los últimos años.

Por el momento, Cerimedo sostiene que la totalidad de sus ingresos proviene de actividades empresariales lícitas desarrolladas fuera de Bolivia y negó poseer compañías, cuentas o bienes administrados a través de terceros en ese país.

La causa continúa en etapa investigativa y las autoridades judiciales analizan la documentación aportada junto con los registros migratorios y financieros vinculados al empresario.