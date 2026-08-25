Caso Cerimedo: Nadia Beller aportará nuevas pruebas y está dispuesta a declarar en Argentina

La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, anunció que aportará nuevas pruebas a la investigación por el ataque a balazos que sufrió en Santa Cruz de la Sierra y manifestó que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada.

Beller recibió el alta médica luego de permanecer internada tras el atentado ocurrido el 17 de agosto, cuando fue atacada a tiros. La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto instigador del ataque y el consultor permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la causa.

Ahora, la abogada prepara una nueva declaración ante la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra y aseguró que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que todavía no fueron entregados a los investigadores.

Según explicó, decidió preservar ese material para ponerlo exclusivamente a disposición de la Justicia. Entre los elementos que mencionó aparecen conversaciones que mantuvo con Cerimedo y que, de acuerdo con su versión, podrían aportar información sobre distintas situaciones que involucran a su expareja.

Uno de los elementos que Beller aseguró poder aportar es información relacionada con una nota encontrada durante la investigación en la que se hacía referencia a la posibilidad de “eliminarla”. La abogada afirmó que puede identificar a quién considera que estaba dirigido ese mensaje y que brindará esa información a la Fiscalía boliviana.

También señaló que conserva grabaciones de conversaciones privadas con Cerimedo que, según su interpretación, contienen referencias a cuestiones políticas y a presuntos hechos de corrupción. La existencia del material no implica por sí misma que esas acusaciones estén probadas: su autenticidad, contexto y eventual valor judicial deberán ser determinados mediante las pericias correspondientes.

La posibilidad de declarar en Argentina

La novedad también alcanza a la investigación que se desarrolla en Argentina por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Beller manifestó que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es citada. Incluso planteó la posibilidad de hacerlo mediante videoconferencia, una alternativa que permitiría tomarle testimonio sin necesidad de que viaje al país.

“Por supuesto que estoy dispuesta a declarar si me citan de Argentina”, afirmó la abogada, según declaraciones difundidas por La Nación.

La eventual declaración podría ser relevante para la causa ANDIS debido a las afirmaciones que Beller realizó previamente sobre conversaciones mantenidas con Cerimedo y sobre el origen de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

La diputada nacional Marcela Pagano ya había solicitado a la Justicia que Beller fuera convocada como testigo en esa investigación y que se evaluara su incorporación al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Ahora, la propia Beller confirmó su disposición a brindar testimonio y aseguró que cuenta con material que todavía no hizo público.

La abogada también deberá volver a declarar en Bolivia, donde continúa la investigación por el ataque que sufrió. Allí, los fiscales buscan determinar quién ordenó la agresión y cuál fue la participación de cada una de las personas que quedaron bajo investigación.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia y está acusado provisoriamente como presunto instigador del atentado. Su defensa rechaza las acusaciones y el proceso judicial continúa para establecer qué ocurrió y quiénes participaron del ataque. Mientras tanto, Beller sostiene que las nuevas pruebas que conserva pueden aportar elementos adicionales a las investigaciones abiertas en ambos países.

La entrega de esos mensajes y grabaciones será ahora uno de los próximos pasos de una causa que suma ramificaciones en Bolivia y Argentina, y que podría incorporar nuevos elementos tanto sobre el ataque contra la abogada como sobre las denuncias vinculadas a la causa ANDIS.