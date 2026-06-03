Lo que parecía una jornada laboral más terminó convertido en un caso estremecedor en una carnicería de la localidad cordobesa de Corral de Bustos. Un hombre terminó internado tras consumir una infusión contaminada con veneno para ratas y la principal sospechosa es una compañera de trabajo de 46 años, que quedó detenida luego de que las cámaras de seguridad registraran el momento en que manipulaba el termo.

La investigación avanzó rápidamente después de que la víctima comenzara a sentirse mal pocas horas después de consumir la bebida.

La secuencia quedó grabada

Según informaron fuentes de la causa, las cámaras del comercio captaron a la mujer colocando una sustancia compatible con raticida dentro del termo de uno de sus compañeros.

Las imágenes también mostrarían cómo luego agitó el recipiente para mezclar el contenido con el agua antes de dejarlo nuevamente en el lugar.

El episodio ocurrió dentro de una carnicería de Corral de Bustos, localidad ubicada en el departamento Marcos Juárez, en Córdoba.

El hombre terminó internado de urgencia

Después de consumir la infusión, el trabajador comenzó a presentar un fuerte cuadro de intoxicación.

Debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica tras sufrir dolores abdominales intensos, vómitos, náuseas y diarrea.

El cuadro encendió las alarmas y derivó en una denuncia formal realizada por la propietaria del local.

Allanamiento y detención

Con la denuncia ya radicada, la División Investigaciones Criminales realizó un allanamiento en una vivienda de calle Ecuador.

Durante el operativo secuestraron un teléfono celular y también el veneno presuntamente utilizado en el hecho.

La mujer quedó detenida y fue imputada por “lesiones leves calificadas en grado de tentativa mediante envenenamiento”.

Qué puede pasar ahora

La causa todavía se encuentra en plena investigación y ahora se esperan los resultados de las pericias químicas.

Esos estudios serán clave para determinar qué sustancia fue utilizada y si la acusación contra la mujer debe agravarse.

Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción por la forma en que ocurrió el ataque y por el hecho de que toda la secuencia quedó registrada dentro del lugar de trabajo.