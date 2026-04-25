Todo quedó grabado en medio de la calle

La escena se dio a plena vista. En el barrio 827 Viviendas de Roca, una pelea familiar escaló hasta un punto difícil de ignorar.

Vecinos registraron el momento en el que una mujer utilizó un casco como objeto para atacar a un familiar. Las imágenes muestran la secuencia en pocos segundos, pero alcanzan para entender la magnitud de lo ocurrido.

Un casco como arma y un auto con el vidrio roto

En medio de la discusión, el casco no solo fue usado contra una persona. También terminó contra un vehículo.

El vidrio de un automóvil fue golpeado hasta romperse. El impacto quedó visible en la carrocería y en los restos esparcidos en el lugar.

La escena combinó agresión directa y daños materiales en cuestión de instantes.

Un conflicto que no sería aislado

Quienes viven en la zona de Chile y Santiago del Estero aseguran que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en ese domicilio.

Los vecinos señalan que los episodios se repiten y que el nivel de violencia fue creciendo con el tiempo.

Un hecho que volvió a poner el foco en el barrio

El video empezó a circular y volvió a ubicar al sector en el centro de la atención.

Lo que se ve es directo: una discusión que se desborda, un objeto que se convierte en herramienta de agresión y un daño que queda expuesto en la vía pública.

La secuencia es breve, pero deja una imagen difícil de pasar por alto.