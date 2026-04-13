Una pelea que se fue de las manos

La escena comenzó como un enfrentamiento entre varias personas, pero en pocos minutos escaló a un nivel que obligó a intervenir. Ocurrió en la zona este de Neuquén, en cercanías del puente, en el barrio SAPERE, donde un grupo de hombres se agredía en plena calle.

El episodio no fue aislado ni breve. La violencia fue suficiente para que el sistema de monitoreo urbano detectara la situación en tiempo real.

Todo quedó bajo la mirada de las cámaras

Desde el domo ubicado en calles Alderete y Río Uruguay, una operadora advirtió el conflicto. Las imágenes mostraban a los involucrados en medio de la pelea, con movimientos que indicaban la posible presencia de un arma blanca.

Ese aviso activó el despliegue inmediato de efectivos policiales hacia el lugar.

De la pelea al ataque contra el móvil

Cuando los policías llegaron, intentaron identificar a uno de los participantes. Lejos de calmarse, el hombre reaccionó de manera violenta.

Según se informó, comenzó a arrojar piedras contra el móvil policial. Los impactos no provocaron daños, pero marcaron un nuevo nivel en el episodio, que ya había dejado de ser una simple pelea callejera.

Intervención rápida y orden restablecido

Ante esa situación, el personal actuó y procedió a demorar al individuo por atentado y resistencia a la autoridad.

La intervención permitió frenar el conflicto y recuperar el control en un sector donde el movimiento es constante, especialmente por su cercanía con uno de los principales accesos a la ciudad.

Un episodio que encendió alertas

El hecho volvió a poner en evidencia cómo una situación que comienza entre pocos puede escalar en cuestión de minutos y generar riesgos para quienes circulan por la zona.

En este caso, la combinación entre monitoreo y presencia policial permitió cortar la secuencia antes de que avanzara. El resultado: un demorado y un sector que volvió a la normalidad después de varios minutos de tensión.