Una semana que se desbordó

Lo que empezó como conflictos entre estudiantes terminó en una serie de hechos que obligaron a activar todos los protocolos en la EPET N°22 de Centenario.

Durante la semana, dos alumnos fueron agredidos a pocos metros del establecimiento, en la zona de Manuel Sadosky y 25 de Mayo. Uno de ellos intentó intervenir para frenar una pelea y terminó siendo golpeado.

El hecho fue denunciado por los padres.

El viernes: una madre quiso atacar dentro de la escuela

La situación escaló el viernes por la tarde. Según informaron autoridades y familias que estaban en el lugar, una madre intentó agredir a una alumna dentro del establecimiento.

La intervención de otras personas evitó que el hecho pasara a mayores.

Ante ese escenario, efectivos de la Comisaría Quinta se hicieron presentes de manera preventiva para contener la situación.

Policía en la puerta y tensión en aumento

La presencia policial no fue aislada. Los móviles llegaron durante la tarde y volvieron por la noche.

El movimiento generó preocupación entre padres que se acercaron a la escuela y encontraron un clima completamente distinto al habitual.

Desde la institución indicaron que se activaron los protocolos correspondientes para abordar lo ocurrido.

Un docente terminó en el hospital

Horas más tarde, ya en la noche, la situación volvió a escalar.

Un profesor sufrió una descompensación en medio del contexto que se vivía en la escuela. Se solicitó una ambulancia que lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al hospital Natalio Burd.

También se dio aviso a los bomberos voluntarios para colaborar en la emergencia.

Intervenciones para contener una situación que no se detiene

Los distintos episodios obligaron a una intervención coordinada entre la Policía y el sistema de salud.

Mientras avanzan las actuaciones por los hechos ocurridos, la escuela quedó atravesada por una seguidilla de situaciones que se acumularon en pocos días y que requirieron respuestas inmediatas para evitar consecuencias mayores.