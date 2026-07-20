Una familia que tenía una obra en construcción fue víctima del robo de un grupo electrógeno este domingo, mientras ellos veían el partido de la Final del Mundial en su casa.

Mientras se disputaba el encuentro, delincuentes robaron en una obra en construcción, en calle Lácar de Villa La Angostura. Del lugar se llevaron un grupo electrógeno, fundamental para continuar con la construcción de la vivienda, ya que era la única fuente de energía disponible en el lugar.

Según comentaron, el esposo de la dueña se había ido de la obra al mediodía, y cuando regresó faltaba este elemento tan importante.

La dueña explicó que además del perjuicio económico, la familia construye la casa por sus propios medios, el esposo vive allí y tienen un hijo con discapacidad. El generador era lo que les permitía contar con luz para trabajar ya que aun no pueden conectarse a la red de servicio eléctrico.

En cuanto a la modalidad del robo, la familia cree que quienes se llevaron el equipo conocían el lugar, ya que el mismo estaba escondido y no se veía desde afuera.

Saben que se lo llevaron porque en el lugar quedaron huellas de arrastre y sostienen que deben haber tardado tiempo y hacer un esfuerzo, ya que una de las ruedas estaba desinflada a propósito, para evitar que sea cargado y robado.

Por el momento la familia no podrá seguir con la obra hasta que logren recuperar el elemento robado o se puedan conectar eventualmente a la red.