Por un trabajo le pagaron con una camioneta, pero el vehículo lo habían robado en Mendoza

La Policía de Neuquén recuperó una camioneta que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo agravado en Mendoza. El vehículo fue detectado cuando se encontraba estacionado sin patentes en la ciudad de Centenario y, luego de las verificaciones correspondientes, se confirmó que había sido sustraído en la provincia vecina.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 52°, que observó una pick-up estacionada sin chapas patentes colocadas. Al revisar la documentación y los datos identificatorios del rodado, los efectivos detectaron irregularidades entre la patente ubicada en el interior del vehículo y la información registral.

Tras consultar el número de identificación vehicular (VIN) en el sistema policial, se confirmó que la camioneta contaba con un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de Mendoza, en el marco de una investigación por robo agravado.

Minutos más tarde, se presentó una persona que manifestó ser el dueño y aseguró que lo había recibido como parte de pago por la realización de un trabajo particular.

Ante esta situación, la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén dispuso el traslado del hombre a la unidad policial, donde fue notificado del inicio de actuaciones por el presunto delito de encubrimiento.

La camioneta fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las diligencias para avanzar con la investigación y coordinar su restitución a la provincia de Mendoza. Desde la fiscalía cuyana interviniente se confirmó la vigencia del pedido de secuestro y se solicitaron las actuaciones necesarias para continuar con la causa.



