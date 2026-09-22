Como parte del operativo dispuesto por el Día de la Primavera y del Estudiante, la Dirección Provincial de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, llevó adelante controles preventivos de alcoholemia sobre la Ruta Provincial 7, en San Patricio del Chañar.

Durante el dispositivo se realizaron 83 controles de alcoholemia, con 81 resultados negativos y 2 positivos, y se labraron 6 actas contravencionales.

El operativo se realizó de manera articulada con la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar, la División Policial Montada, el Destacamento Policial de Tránsito Picada 1, la Dirección de Tránsito y Transporte y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Patricio del Chañar y la División Bancaria Motorizada.

Cuántas intervenciones realizó la policía

Por otro lado, el Comisario Mayor Gustavo Pizarro Subdirector de Seguridad de la Direccion de Seguridad Confluencia, indicó que el operativo especial desplegado desde el 16 de septiembre finalizó este 22, a las 9. Durante el mismo se desplegaron 650 efectivos en distintos puntos de la provincia donde hubo aglomeración de jóvenes.

Pizarro destacó que no se registró ningún hecho grave ni situación que amerite la intervención policial. Lo único que obligó a intervenir fue el incidente en una fiesta en Villa El Chocón, donde alrededor de 100 jóvenes desataron una pelea con lesionados.

"Comenzamos en forma anticipada el operativo dia del estudiante y dia de la primavera en conjunto con la Dirección Tránsito y la Dirección Antinarcóticos desde la localidad del Chocón hasta Vista Alegre incluyendo el lago Mari Menuco y los barreales incluyendo las localidades de Senillosa, Plottier, Neuquén, Centenario y Vista Alegre", detalló.

Entre los efectivos participaron bicipolicías, motoristas, personal de DEMOSE y personal del Departamento Seguridad Metropolitana.

Estos se distribuyeron en la zona de campig, zona de espejos de agua, parques y lugares de esparcimiento. En los balnearios Sandra Canale; Isla 132, albino cotro, peninsula hiroki, paseo contero y miradores del rio neuquen, parque Jaime de Nevares, Parque del este, plaza de las banderas, en centenario en calle belgrano y plaza Nestro Kirchner, y balnerario Dique compensador de vista Alegre.

"Nosotros consideramos que fue un gran operativo y una decisión asertada por los resultados obtenidos", finalizó el comisario.