Una feroz batalla campal se desató en uno de los puntos más elegidos por los jóvenes para celebrar, previo al día del Estudiante. Durante la noche del viernes, cuando la policía neuquina ya había dado comienzo al mega operativo de prevención, una pelea entre jóvenes en un camping local terminó en una batalla campal con corridas, agresiones y una persona de seguridad que fue lesionada.

El enfrentamiento se dio entre dos grupos y hubo alrededor de 100 jóvenes involucrados, cuando realizaban una fiesta electrónica en Villa el Chocón, en un predio donde se desarrollaba un evento privado.

Además, muchos de los jóvenes se encontraban acampando en el lugar, previo a los festejos del 21 de septiembre que se hicieron el fin de semana.

Frente a la pelea, la Dirección Seguridad Confluencia desplegó el operativo especial para la fecha, integrado por personal de la Comisaría 42 de Villa El Chocón, Metropolitana y el De.Mo.Se.

Como resultado de la intervención policial, que ya se encontraba desplegada en la zona por la cantidad de jóvenes y la posibilidad de peleas, demoraron a dos hombres de El Chocón que habrían sido parte del enfrentamiento. Además, fueron notificados de imputación por resistencia a la autoridad.

Los dos, mayores de edad, deberán cumplir medidas cautelares como volver a acercarse al evento. Posteriormente recuperaron la libertad.

Finalmente, el evento quedó suspendido y se continuarán realizando patrullajes preventivos en la zona por la posibilidad de nuevos eventos o nueva aglomeración de jóvenes.