Una fiesta fue desactivada durante la madrugada en el lago Pellegrini, cuando las luces y la música a alto volumen alertaron a los efectivos que recorrían la zona. A las 5.50 el operativo especial desplegado por los festejos del Día del Estudiante y la llegada de la primavera logró la finalización de una fiesta clandestina con una importante cantidad de personas.

El procedimiento se desarrolló en la zona de las calles Flamencos y Las Totoras, donde los policías constataron que se estaba desarrollando un evento sin autorización. Ante esta situación, los efectivos del Destacamento 115° se acercaron al lugar y dialogaron con quien se encontraba a cargo de la organización, un joven de 19 años que fue identificado por el personal policial.

La intervención permitió desactivar la fiesta sin graves incidentes. Según la policía, no hubo personas detenidas ni secuestros judiciales o contravencionales vinculados con el evento.

El operativo especial en Río Negro

La detección de la fiesta se produjo como parte del operativo de seguridad “Alto Impacto”, implementado en la jurisdicción del Destacamento 115° durante una jornada especialmente reforzada por los festejos estudiantiles. El despliegue comenzó a las 16 y se extendió hasta las 7 del de hoy.

Durante esas horas participaron efectivos de distintas unidades policiales, entre ellos personal de la Unidad Regional V, las unidades 7°, 43°, 44°, 46° y 61°, el Destacamento 115°, la Brigada Rural de Cinco Saltos y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de esa localidad. También se sumó personal de Tránsito Municipal.

Precisamente, en los controles vehiculares realizados durante el operativo fueron secuestrados dos vehículos por alcoholemia positiva: un Renault Sandero y un Renault Clio. Además, un Volkswagen Gol fue retenido por falta de documentación.

El operativo tuvo como objetivo reforzar la prevención durante una jornada que suele concentrar reuniones y celebraciones de jóvenes. La intervención en Lago Pellegrini permitió detectar una situación que podía prolongarse durante la madrugada y desactivarla antes de que generara mayores inconvenientes.

La acción forma parte de una estrategia preventiva que combina presencia territorial, controles y coordinación entre organismos para anticiparse a situaciones de riesgo y reforzar la seguridad durante eventos de alta concentración de personas.