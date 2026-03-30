El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo entró en su etapa final, con el pedido de condena por parte del fiscal.

Durante su alegato ante el Tribunal N°14, el fiscal Fernando Klappenbach solicitó una pena de 4 años y 7 meses de prisión efectiva por el delito de incendio culposo seguido de muerte.

El proceso judicial busca esclarecer el fallecimiento del médico Melchor Rodrigo, quien murió en un incendio ocurrido en el departamento del acusado.

En su exposición, el fiscal también pidió medidas adicionales como la retención del pasaporte de Pettinato y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia hasta que la sentencia quede firme.

Klappenbach evaluó distintos elementos al formular su pedido, entre ellos la situación personal del acusado, su edad, el hecho de que tiene una hija y una condena previa por abuso sexual en 2024.

Por su parte, la querella, encabezada por Delia Muzio, madre de la víctima, solicitó una pena mayor de 15 años de prisión.

El juicio continuará con el alegato de la defensa, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini, previsto para el 6 de abril.