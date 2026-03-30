Otra vez secuestraron marihuana y drogas sintéticas en el ingreso a una fiesta electrónica en Cipolletti. El hallazgo ocurrió durante un operativo en el acceso al evento en el predio La Nonnina. Unas diez personas quedaron involucradas en una causa por tenencia de estupefacientes, en un procedimiento que se realizó sin detenidos pero con un fuerte despliegue preventivo.

El procedimiento se llevó adelante durante la madrugada de domingo en el predio de La Nonina, ubicado sobre la calle Julio Dante Salto, donde se desarrollaba el evento que convocó a una importante cantidad de jóvenes de toda la región. Allí, efectivos de la Delegación de Toxicomanía de Cipolletti montaron controles estratégicos en los ingresos, con el objetivo de detectar el ingreso de sustancias ilegales.

En ese contexto, y a medida que avanzaba el flujo de asistentes, los uniformados comenzaron a detectar distintos casos de tenencia de estupefacientes. Según se confirmó desde la Unidad Regional V, se logró el secuestro de marihuana y pastillas, cuya composición no fue detallada oficialmente, lo que encendió las alarmas sobre el consumo en este tipo de eventos nocturnos.

Sin embargo, y pese a la cantidad de personas involucradas, no se registraron detenciones. No obstante, esto no implica que el hecho pase desapercibido: todos fueron identificados quedaron vinculados a una causa federal por tenencia de drogas, lo que abre un frente judicial que podría avanzar en las próximas semanas.

Además, el operativo tuvo caracter preventivo. La presencia policial en el lugar formó parte de un esquema de cobertura de seguridad más amplio, que buscó evitar situaciones de riesgo dentro y fuera del predio, en una noche que combinó música, masividad y controles sorpresivos.