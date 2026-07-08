La causa judicial que investiga a la Cooperativa 127 Hectáreas dio uno de los pasos más importantes desde que comenzaron las denuncias. La Fiscalía de Delitos Económicos pidió formalmente que se fije la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y toda la conducción de la entidad por presuntas estafas reiteradas.

La solicitud fue presentada minutos antes del último día hábil previo al receso judicial, por lo que se espera que la audiencia pueda realizarse hacia fines de agosto. Con ese pedido, la investigación ingresa en una nueva etapa: si el juez hace lugar al planteo, la acusación será comunicada formalmente a los imputados.

De las denuncias al pedido de imputación

La investigación está a cargo de la fiscal Rocío Rivero, integrante de la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyo titular es Pablo Vignaroli. El expediente comenzó a construirse a partir de los testimonios de más de 300 socios que denunciaron haber sido víctimas de distintas maniobras vinculadas a la cooperativa.

Como parte de esa investigación, en mayo de 2025 se realizaron allanamientos en el domicilio de Salas y de otros integrantes de la comisión directiva para reunir documentación y elementos de prueba.

El expediente que presenta el mayor grado de avance es el conocido como "Meseta", donde la Fiscalía sostiene que alrededor de 400 familias fueron captadas con la promesa de acceder a un lote con servicios en un sector donde ese desarrollo no podía concretarse, porque se encontraba fuera del ejido municipal y no era viable desde el punto de vista legal ni material.

Un giro que cambia el escenario judicial

Hasta hace pocos meses, la investigación transitaba la etapa de recolección de pruebas y toma de testimonios. Incluso, la Fiscalía convocó a distintos grupos de damnificados para que relataran cómo habían sido las operatorias denunciadas, luego de que fracasara la instancia de mediación.

Ahora el escenario cambió. El pedido para fijar la audiencia de formulación de cargos significa que el equipo fiscal considera reunidos los elementos suficientes para avanzar hacia la imputación formal de Jorge Salas y del resto de la conducción de la cooperativa.

La decisión también marca un punto de inflexión para cientos de personas que desde hace años esperan definiciones judiciales después de haber denunciado la pérdida de sus ahorros y el incumplimiento de las promesas realizadas por la entidad.

Las dos caras de la cooperativa

El avance de la causa se conoce apenas unos meses después de que la Cooperativa 127 Hectáreas renovara parte de sus autoridades.

En una entrevista con AM550, el secretario Gustavo Aguirre y el vocal Edgardo Cherbavaz aseguraron que la nueva conducción buscaba reactivar una gestión que, según afirmaron, llevaba meses paralizada por los conflictos judiciales.

Durante esa entrevista sostuvieron que la cooperativa pretendía retomar las gestiones para finalizar viviendas, desarrollar nuevos lotes y destrabar obras pendientes. También cuestionaron las denuncias penales, aseguraron que los fondos estaban invertidos en obras y manifestaron que esperaban encontrar soluciones para quienes aguardaban una respuesta habitacional.

Sin embargo, mientras la nueva conducción defendía la continuidad institucional de la cooperativa y anunciaba gestiones para reactivar los proyectos, la investigación penal siguió avanzando en la Fiscalía.

Qué puede pasar ahora

El próximo paso dependerá de la Justicia. Si se fija la audiencia solicitada por la Fiscalía, Jorge Salas y los demás integrantes alcanzados por el requerimiento deberán presentarse para escuchar la formulación de cargos y conocer los hechos que les atribuye el Ministerio Público Fiscal.

Será la primera imputación formal dentro de una investigación que comenzó con cientos de denuncias de socios y que, con el paso del tiempo, incorporó allanamientos, declaraciones de damnificados y el análisis de la documentación secuestrada durante la pesquisa.

La causa, que durante meses estuvo centrada en la recolección de pruebas, entra así en una etapa decisiva que definirá cómo continuará el proceso penal contra quienes estuvieron al frente de la Cooperativa 127 Hectáreas.