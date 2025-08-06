Diputados piden a la Justicia intervenir la Cooperativa 127 Hectáreas

La Legislatura de Neuquén votó este miércoles a favor de la resolución 1234, que le solicita a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas impulsar la intervención judicial de la Cooperativa de Viviendas 127 Hectáreas, en el marco de múltiples denuncias por presunta estafa.

La iniciativa fue aprobada por mayoría, tras rechazarse una moción que proponía continuar su análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentando dudas sobre la competencia del Poder Legislativo para requerir la intervención de otro poder del Estado.

Cómo fue la votación

Apoyaron el proyecto los bloques del PRO-NCN, Unión por la Patria (UxP), Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR.

En contra de la aprobación inmediata, Comunidad solicitó el retorno del expediente a comisión, moción acompañada por Avanzar, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Juntos. Esta propuesta no prosperó. Por su parte, las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U se abstuvieron.

Argumentos a favor de la intervención

César Gass (JxC-UCR), impulsor del proyecto, aseguró que la resolución no invade competencias judiciales, ya que Personas Jurídicas tiene facultades legales para fiscalizar cooperativas y solicitar su intervención. Calificó el caso como una “estafa colosal” que perjudicó a más de 7.000 personas y señaló que “sin intervención, nunca se sabrá cuál es el problema”.

Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) respaldó la postura, recordando que el Poder Judicial ya inhabilitó fondos de la cooperativa, lo que representa “un indicio de estafa”. También se refirió a la crisis habitacional en Neuquén y la dificultad de acceso a créditos hipotecarios, señalando que el Estado provincial destina cerca de 16% de su presupuesto a obras públicas, entre ellas, viviendas.

Posturas en contra y abstenciones

Desde Comunidad, Ernesto Novoa consideró “imprudente” el tratamiento en el recinto y pidió enviar el tema nuevamente a comisión. Aclaró que acompaña el reclamo de los damnificados, pero reclamó nuevos informes sin “ocultar el tema ni quitar responsabilidades”.

Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo que el Poder Legislativo no puede determinar responsabilidades penales y recordó que ya existen causas judiciales abiertas. Pidió mayores precisiones del Ministerio Público Fiscal y consideró que la intervención legislativa no resolverá el conflicto.

Brenda Buchiniz (Cumplir) defendió la necesidad de avanzar en la resolución para “habilitar todas las instancias posibles” de investigación, y rechazó la idea de que se trate de una sentencia anticipada.

Legisladores de Unión por la Patria —Darío Peralta, Lorena Parrilli y Darío Martínez— señalaron que la falta de planificación estatal en materia habitacional genera espacio para este tipo de maniobras. Instaron a tratar proyectos propios para revertir el déficit habitacional en Neuquén.

Desde el PTS-FIT-U y el FIT-U, Andrés Blanco y Julieta Ocampo justificaron su abstención al advertir que un antecedente de intervención podría afectar negativamente a otras cooperativas, a pesar de reconocer la legitimidad del reclamo.