La Cooperativa 127 Hectáreas busca reactivar la gestión tras meses de parálisis

Gustavo Aguirre y Edgardo Cherbavaz, flamantes secretario y vocal de la Cooperativa 127 Hectáreas respectivamente, estuvieron en los estudios de AM550 y hablaron con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera acerca del proceso que atraviesa la nueva comisión directiva a partir de la Asamblea que se realizó el pasado 3 de abril.

En primer lugar, Aguirre se refirió a las últimas resoluciones sobre la cooperativa: “Personería jurídica, como organismo de contralor, recibe la documentación de la asamblea que había sido cuestionada por 86 asociados que cuestionaron supuestos hechos de violencia y personas que no habían ingresado. Nosotros hicimos el descargo alegando que el desarrollo fue normal, con más de 300 asociados donde se eligieron autoridades. Ante el reclamo intervino Contralor y dentro de los plazos administrativos la resolución fue desestimar por falta de pruebas lo que interpretamos que fue una falsa denuncia”.

En ese sentido continuó: “Se determinaron las nuevas autoridades, las facultades y ahora hay que hacer las gestiones formales ante bancos que nos permiten evitar cuestionamientos infundados porque la continuidad jurídica de un organismo siempre existe, pero hay gente que dice que no”.

En su primera intervención, Cherbavaz manifestó: “La Cooperativa 127 Hectáreas no es un problema, es un vínculo que tiene el trabajador para acceder a terreno y vivienda y así hacer realidad un derecho que tenemos a la vivienda digna”.

“La resolución de Personería Jurídica fue rechazar el pedido de nulidad planteado por algunos sectores de socios, es una buena noticia porque nos permitirá acceder a extractos municipales y provinciales para poder buscar salida a esta traba, entre ellos el acceso al gas de 40 familias que viven en las 127 Hectáreas”, agregó el vocal.

"Estoy convencido de que encontraremos con la convicción de Rolando Figueroa salida a este problema crucial de la falta de vivienda”, cerró Cherbavaz.

Sobre la misma línea expresó: “Estos dúplex fueron entregados por el Instituto Provincial de la Vivienda, empezaron a pagar la cuota, el Instituto les devuelve el dinero y les pide actas de tenencia y a partir de ahí la empresa no pudo colocar el caño. Vamos a gestionar ante esto las soluciones”.

Por otro lado, destacó el rol del Gobierno de Neuquén, el cual “ha construido una comisión auditora de todo lo que se ha desarrollado y trabajado dentro del terreno y el predio de la cooperativa. Están ahí dos ministerios: el de Gobierno y el de Infraestructura, con lo cual habrá personal de esas dos carteras para las auditorías correspondientes”.

Además, Edgardo Cherbavaz recordó las deudas que la gestión de Omar Gutiérrez al mando del gobierno provincial contrajo.

“La Provincia le debe la plata a la Cooperativa porque la misma con sus fondos y stock de materiales siguió construyendo a pesar de que tanto a nivel nacional como provincial no llegaban los fondos, para las viviendas financia 70% Nación y 30% Neuquén. A partir de los últimos gobiernos eso se cortó, se paralizaron las obras”, explicó.

Gustavo Aguirre sostuvo en AM550 que “hay denuncias que no han avanzado por falta de pruebas porque, más allá de las acciones mediáticas, en el fondo no hay sustancia porque no se encontraron delitos a la fecha. Los fondos de los aportes de todos los asociados están en obras, esta comisión podrá tener documentos de todo, tanto de las 127 Hectáreas como el convenio con el desarrollo de la Meseta que tenemos con la Municipalidad”.

“Cuando va a la Legislatura el proyecto, las tierras de la Cooperativa son excluidas, tenemos documentos de funcionarios del IMUH que remiten listado de personas interesadas en lotes a la Cooperativa. Es decir que fue un trabajo hecho con las vecinales y acá todos desconocen el septiembre del 2020 de desarrollar esos lotes porque estaba en el proyecto la urbanización”, comentó Aguirre.

“Cuando se hace a nivel de concejales sale incluido, después desaparece”, dijo.

Consultado por las personas que ya pagaron sus terrenos en la región de la meseta, Cherbavaz detalló: “Estamos viendo cómo podemos resolver la situación de la gente que hizo eso, la Cooperativa tiene $500 millones congelados de esos lotes en el Banco Credicoop y $200 millones en otro; pero por orden judicial se embargaron las cuentas, se llevaron papelería y computadoras, esto hace más de dos años”.

Aguirre indicó que “la comisión de la Cooperativa determinará el monto que Provincia debe, pero es el capital de todo el colectivo de asociados, pero nos importa que los aportes vengan a terminar las 89 viviendas y desarrollar 202 lotes preparados para que, con los créditos anunciados, los vecinos puedan construir, tenemos todo preparado, hablamos de planos y lotes mojonados”.

“No podemos no defender los aportes que ya están hechos en los metros cuadrados construidos”, lanzó.

Edgardo Cherbavaz añadió en ese sentido: “Estimamos que se deben US$2.000.000 por parte de la Provincia, son fondos de los socios que se invirtieron”, explicó sobre las gestiones anteriores en el gobierno provincial.

Hacia el final de la entrevista, los dos miembros de la Cooperativa 127 Hectáreas hablaron de un trasfondo político.

“Hay un ataque político porque el objetivo inicial era declarar en quiebra la Cooperativa, ningunearla y luego acceder a todos los terrenos por el valor de la zona. Vimos una especulación política e inmobiliaria con esos terrenos, porque el objetivo es vivienda social, no torres de nueve pisos que están en un diseño al que pudimos acceder”, disparó Gustavo Aguirre.

“25 personas que demandaron a la cooperativa por una vivienda fueron sentenciados y deben pagar el 15% del valor de la demanda, esto significa que se paga en proporción sobre una vivienda de US$100.000”, continuó Aguirre.

“Nadie compró una vivienda, y el que lo diga falta a la verdad”, sentenció Gustavo Aguirre.

Finalmente, dieron a conocer que este sábado habrá una reunión informativa en el predio de la cooperativa para informar los avances, cómo se está trabajando.