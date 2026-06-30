La investigación por la muerte de una mujer hallada el sábado en el predio abandonado del ex Circe, en la ciudad de Neuquén, incorporó nuevos elementos que permiten reconstruir cómo habría ocurrido la tragedia. Mientras los peritos aguardan los estudios de ADN para confirmar la identidad de la víctima, la principal hipótesis indica que el incendio se originó cuando intentaba calefaccionarse en el interior del edificio.

El caso comenzó durante la madrugada del sábado, cuando un llamado alertó sobre un incendio en el antiguo predio del ex Circe (Círculo de Suboficiales del Ejército), ubicado en avenida Argentina 1376. Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos y efectivos policiales para controlar el fuego. Una vez extinguidas las llamas, encontraron el cuerpo de una mujer dentro de las instalaciones.

A partir de ese momento, el lugar fue preservado para permitir el trabajo de Criminalística y de los especialistas en investigación de incendios, mientras el Ministerio Público Fiscal comenzó a reunir pruebas para determinar qué había sucedido.

La autopsia descartó indicios de criminalidad

De acuerdo con la información brindada por fuentes del Ministerio Público Fiscal, la autopsia permitió establecer que la mujer murió por intoxicación con monóxido de carbono.

Los investigadores también descartaron, hasta el momento, que haya sufrido lesiones compatibles con una agresión previa.

"Está descartado que haya sufrido lesiones, por lo que no habría criminalidad", indicaron.

Las quemaduras que presentaba el cuerpo fueron consecuencia del incendio, aunque precisaron que la víctima "externamente tiene quemaduras, pero el cuerpo no estaba calcinado".

Cómo creen que se produjo el incendio

La reconstrucción realizada hasta ahora por la Fiscalía apunta a un accidente ocurrido dentro de un ambiente cerrado.

La principal hipótesis sostiene que la mujer estaba acostada sobre una gomaespuma cubierta con mantas cuando habría encendido fuego para intentar calefaccionarse.

Según la investigación, el ambiente carecía de ventilación suficiente, el fuego consumió el oxígeno disponible y la mujer murió por inhalación de monóxido de carbono. Recién después, las llamas alcanzaron la gomaespuma sobre la que descansaba, provocando las quemaduras que presentaba el cuerpo.

Esperan el ADN para confirmar la identidad

Aunque los investigadores manejan una hipótesis sobre quién era la víctima, la identidad todavía no pudo ser confirmada oficialmente.

Fuentes judiciales informaron que se tomaron muestras de ADN y de sangre a familiares de una familia de Neuquén para realizar el cotejo correspondiente.

Hasta que esos estudios concluyan, la identificación permanecerá bajo reserva.

Una investigación que sigue abierta

La causa está a cargo de la fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, quien continúa coordinando las medidas de prueba para cerrar la investigación.

El predio del ex Circe hace tiempo alberga a personas en situación de calle y, según habían informado previamente desde Bomberos, eran frecuentes las fogatas para enfrentar las bajas temperaturas del invierno.

Ahora, mientras los estudios genéticos avanzan para confirmar la identidad de la mujer, la investigación busca completar las últimas pericias para cerrar definitivamente la reconstrucción de una muerte que, según la evidencia reunida hasta el momento, se habría desencadenado durante un intento de combatir el frío en un edificio abandonado.