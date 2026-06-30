La madrugada del sábado, un incendio en un predio abandonado terminó revelando una escena mucho más dramática de la que imaginaban los equipos de emergencia. Lo que comenzó como una intervención habitual de los Bomberos de Neuquén para extinguir un foco ígneo terminó con un amplio operativo policial, pericias de Criminalística y una investigación judicial para determinar la identidad de una mujer que apareció calcinada entre montículos de basura.

El hallazgo ocurrió en el predio del ex Circe, ubicado detrás del supermercado Coto, un lugar abandonado donde desde hace tiempo suelen refugiarse personas en situación de calle para pasar la noche y encender fogatas con las que intentan protegerse del frío.

En diálogo con "La mañana es de la primera", que se emite por la AM550, el director de Bomberos de Neuquén, el comisario mayor Cristian Soto, explicó cómo comenzó el operativo.

"Nos anoticiamos el sábado, en la madrugada, acudimos al ex Circe, atrás del mercado Coto, donde hay canchas de paddle en estado de abandono. Hubo un incendio. Una persona observó fuego y nos llamó", explicó el uniformado.

Según detalló, los bomberos ingresaron para sofocar las llamas y fue entonces cuando descubrieron el cuerpo.

"Procedieron con línea de ataque para apagar la llama y, al observar montículos de basura y restos quemados, observaron el cuerpo de una persona", describió.

Del incendio a una investigación judicial

Tras el hallazgo, el lugar quedó inmediatamente preservado para permitir el trabajo de los especialistas.

"Se consignó el lugar y se convocó a Criminalística. Trabajaron en el lugar y efectivamente se trataba de persona de sexo femenino", indicó Soto.

Además, explicó que también intervino personal especializado de Bomberos.

"En estas circunstancias se convocó a personal de Siniestros de Bomberos para hacer las pericias, y a la División Judicial de Bomberos, teniendo en cuenta que se trató de una víctima calcinada", precisó.

Desde ese momento comenzaron las tareas investigativas para determinar qué había ocurrido.

La autopsia descartó una muerte por las llamas

Uno de los primeros interrogantes era establecer si la mujer había fallecido antes del incendio o si el fuego había sido la causa de su muerte.

Soto confirmó que la autopsia permitió aclarar ese punto.

"Buscamos determinar si había fallecido por el incendio o si era un homicidio. El sábado, mediante la autopsia, se logró establecer que la persona habría muerto por inhalación de monóxido de carbono", confirmó Soto.

La investigación continúa para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Esperan el ADN para confirmar quién era la víctima

Aunque los investigadores manejan una hipótesis firme sobre la identidad de la mujer, todavía resta la confirmación científica.

"Por lo que tenemos hoy, podría ser una persona en situación de calle. Estamos tratando de establecer la identidad", explicó Soto.

El comisario agregó que existe una coincidencia con una persona cuya desaparición era conocida por su entorno, aunque evitó brindar mayores precisiones.

"Tenemos una persona que coincidiría, pero necesitamos estar 100% seguros y estamos esperando resultados de ADN", adelantó.

También precisó que las características físicas coinciden con esa búsqueda.

"Hay coincidencia de una persona, física y morfológicamente. Ya entrevistamos a familiares y por respeto no voy a decir más", se contuvo Soto.

De acuerdo con el trabajo realizado por Criminalística, la víctima tendría entre 28 y 30 años.

""Estamos tratando de cotejar esa identidad, coinciden la altura, color de cabello, así que la división de Criminalística trabaja en forma conjunta para establecer la identidad", agregó.

Un refugio improvisado donde eran frecuentes las fogatas

El predio del ex Circe, que perteneció al Ejército y actualmente está en manos de un grupo de inversores privados, lleva años abandonado. Sus instalaciones deterioradas eran utilizadas habitualmente como refugio por personas en situación de calle.

Soto explicó que tanto la Policía como los Bomberos conocían esa realidad debido a los reiterados llamados de vecinos por incendios en el lugar. Solía estar habitado por limpiavidrios.

"Las instalaciones permiten un refugio, un lugar de encuentro para gente que anda en situación de calle. Personal de la Comisaría Primera lleva relevamientos y desde el Cuartel Central de Bomberos, porque los vecinos avisaban sobre incendios. Era gente que hacía fogatas para calefaccionarse", relató.

Mientras la investigación avanza y los peritos esperan los resultados de ADN, el sector continúa bajo análisis judicial para terminar de reconstruir cómo ocurrió una muerte que dejó al descubierto, además del trabajo de los equipos de emergencia y de investigación, la dura realidad de quienes sobreviven en construcciones abandonadas para resguardarse del frío.